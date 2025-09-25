Mladi kuhar Karlo danas će pokazati svoje vještine u 'Večeri za 5': 'Očekujem nešto novo, moderno i minimalistički'

icon-close

Četvrti domaćin sjevernohrvatskog tjedna 'Večere za 5' rođen je u Šibeniku, ali od ranog djetinjstva živi u Međimurju s bakom i djedom. Sinoć je ekipu ugostila Slađana. Na večeri smijeha i dobre hrane nije nedostajalo, ekipa se odlično družila, smijala i šalila, a nakon ukusne večere Slađanini prijatelji zapjevali su ekipi. Jučerašnja domaćica za svoju večeru osvojila je 39 bodova i tako trenutačno dijeli prvo mjesto s prvom ovotjednom domaćicom Anitom. Ona, Nataša i Karlo bili su u potpunosti zadovoljni večerom, kao i gostoprimstvom i atmosferom pa su domaćici dodijelili po deset bodova, a Zdravka joj je dala devet bodova.

Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL

Mislim da sam dosta dobra osoba, volim se zafrkavati, zabavan sam, ne bi mijenjao život na selu za životu u gradu, tu mi je ljepše", kaže Karlo, koji slobodno vrijeme uglavnom u društvu prijatelja ili svira klavir ili gitaru. Životni cilj mi je jednog dana imati svoj restoran, a u 'Večeru za 5' sam se prijavio jer sam htio iskusiti i tako nešto novo", kaže mladi domaćin, a Zdravka će komentirati: Kod Karla očekujem nešto novo i moderno i minimalistički na tanjuru." Mislim da će biti dobar, da će se potruditi i dati sve od sebe", reći će Anita.

Sastojci, Večera za 5 FOTO: RTL