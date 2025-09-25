Emisije
Večera za 5

Mladi kuhar Karlo danas će pokazati svoje vještine u 'Večeri za 5': 'Očekujem nešto novo, moderno i minimalistički'

Večeras će za Anitu, Natašu, Slađanu i Zdravku u Svetom Martinu na Muri kuhati jedini ovotjedni kandidat, 18-godišnji kuhar Karlo Gracin Šardi

RTL.hr
25.09.2025 12:23

Četvrti domaćin sjevernohrvatskog tjedna 'Večere za 5' rođen je u Šibeniku, ali od ranog djetinjstva živi u Međimurju s bakom i djedom.

Sinoć je ekipu ugostila Slađana. Na večeri smijeha i dobre hrane nije nedostajalo, ekipa se odlično družila, smijala i šalila, a nakon ukusne večere Slađanini prijatelji zapjevali su ekipi. Jučerašnja domaćica za svoju večeru osvojila je 39 bodova i tako trenutačno dijeli prvo mjesto s prvom ovotjednom domaćicom Anitom. Ona, Nataša i Karlo bili su u potpunosti zadovoljni večerom, kao i gostoprimstvom i atmosferom pa su domaćici dodijelili po deset bodova, a Zdravka joj je dala devet bodova.

Karlo, Večera za 5
Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL

Mislim da sam dosta dobra osoba, volim se zafrkavati, zabavan sam, ne bi mijenjao život na selu za životu u gradu, tu mi je ljepše", kaže Karlo, koji slobodno vrijeme uglavnom u društvu prijatelja ili svira klavir ili gitaru.

Životni cilj mi je jednog dana imati svoj restoran, a u 'Večeru za 5' sam se prijavio jer sam htio iskusiti i tako nešto novo", kaže mladi domaćin, a Zdravka će komentirati: Kod Karla očekujem nešto novo i moderno i minimalistički na tanjuru." Mislim da će biti dobar, da će se potruditi i dati sve od sebe", reći će Anita.

Sastojci, Večera za 5
Sastojci, Večera za 5 FOTO: RTL

Karlo će svoju večeru pripremiti s lungićem, koprom, pistacijama parmezanom, batatom, šumskim voćem i keksima. Lungić je bio jučer i danas se ponavlja, ali nije mi to problem, od toga se može stvarno tisuću kombinacija napraviti", reći će Anita, a Zdravka dodati: Večera bi mogla biti modernija i veselim se probati."

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Večera za 5
Večera za 5

Nezgoda na Slađaninoj večeri! Nataša ustala od stola i - otišla: Evo i zašto

