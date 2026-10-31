Mladi, talentirani i spremni za izazov! Ovo su neki od najmlađih natjecatelja 'Večere za 5'

Godine su samo broj, a ovi mladi natjecatelji 'Večere za 5' dokazali su da se i u tinejdžerskoj dobi mogu pokazati zavidne kulinarske vještine! Iako su neki od njih tek završavali srednju školu, nisu se bojali preuzeti ulogu domaćina i pokazati što znaju u kuhinji

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U popularnoj 'Večeri za 5' svoje su kulinarske sposobnosti tijekom godina pokazali kandidati različitih generacija, a među njima su se našli i oni koji su tek zakoračili u svijet odraslih. Iako neki od njih još pohađaju školu, a drugi stječu prva profesionalna iskustva, nisu se bojali stati za štednjak i pripremiti večeru za svoje protukandidate. Od mladih kuhara s velikim ambicijama do sportašica kojima je kuhanje omiljeni hobi, prisjetimo se nekih od najmlađih lica koja su se okušala u ovom kulinarskom showu.

icon-expand icon-close icon-close Lucija, Večera za 5 FOTO: RTL

Lucija (16) sanja o studiju gastronomije i vlastitom restoranu

Šesnaestogodišnja Lucija Rotim iz Đakova jedna je od najmlađih natjecateljica 'Večere za 5', a ljubav prema kuhanju naslijedila je od oca, nagrađivanog kuhara Marinka Rotima, koji joj je ujedno i mentor na stručnoj praksi. Iako se još školuje za kuharicu, već ima iskustva u profesionalnoj kuhinji, a svojim je gostima pripremila kreativnu verziju tradicionalne pite od jabuka koja ih je oduševila. U razgovoru za RTL.hr otkrila je da sanja o studiju gastronomije i vlastitom restoranu u kojem će gosti, osim dobre hrane, doživjeti nešto posebno.

icon-expand Lovro, Večera za 5 FOTO: RTL

Lovri je ljubav prema kuhanju prenijela majka

Osamnaestogodišnji Lovro Mužar jedan je od najmlađih ovogodišnjih kandidata 'Večere za 5', a već radi u profesionalnoj kuhinji, gdje uči koliko su za uspjeh važni dobra organizacija i timski rad. Ljubav prema kuhanju prenijela mu je majka, s kojom je odmalena pripremao jela, a želja mu je jednoga dana otići u Francusku i dodatno usavršiti svoje kulinarske vještine. U slobodno vrijeme druži se s prijateljima, sluša glazbu i šeće svojeg psa Tobija, koji mu, kako kaže, uvijek popravi raspoloženje nakon lošeg dana.

icon-expand Antonio, Večera za 5 FOTO: RTL

Antonio (18) volio bi biti kuhar u velikom hotelu ili na brodu

Osamnaestogodišnji Antonio Božidar Hrgetić iz Oroslavja ove je godine bio najmlađi kandidat zagorskog tjedna 'Večere za 5', a po zanimanju je kuhar. Odmalena voli boraviti u kuhinji, a iako je tek na početku karijere, sanja o poslu u velikom hotelu ili na brodu. Za sebe kaže da je veseo, voli pjevati i gledati serije, a tijekom njegove večere posebno ga je razveselila protukandidatkinja Mirjana Štahan, koja mu je pjesmom i simpatičnim komplimentima uljepšala večer.

icon-expand Karlo Kolert FOTO: RTL

Karlo otkrio ljubav prema poljoprivredi i kuhanju

Karlo Kolert natjecao se u 'Večeri za 5' 2023. godine, kada je imao samo 18 godina i bio jedan od najmlađih sudionika showa dotad. Mladi računalni tehničar i poduzetnik iz sisačkog kraja tada je otkrio kako se bavi poljoprivredom, obožava svoj OPG, a slobodno vrijeme rado provodi u kuhinji. U emisiju se prijavio kako bi pokazao da, unatoč mladosti, ima što ponuditi za štednjakom i dokazao svoje kulinarske sposobnosti.

icon-expand Dorotea, Večera za 5 FOTO: RTL

Dorotea voli nogomet i preferira tradicionalnu kuhinju

Dorotea Urović sudjelovala je u 'Večeri za 5' prošle godine, kada je imala 18 godina, a uz zanimanje kemijske tehničarke velika strast joj je nogomet. Za sebe je rekla da je marljiva, vedra i vesela, te da, kada ne trenira, voli putovati, obilaziti muzeje, družiti se s prijateljima i kuhati. Otkrila je tada kako preferira tradicionalnu kuhinju i da najviše voli špagete bolognese, a kao svoje prednosti u kuhinji istaknula je brzinu i lijepo dekoriranje jela.

icon-expand Antea, Večera za 5 FOTO: RTL

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