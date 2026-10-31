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Večera za 5

Mladi, talentirani i spremni za izazov! Ovo su neki od najmlađih natjecatelja 'Večere za 5'

Godine su samo broj, a ovi mladi natjecatelji 'Večere za 5' dokazali su da se i u tinejdžerskoj dobi mogu pokazati zavidne kulinarske vještine! Iako su neki od njih tek završavali srednju školu, nisu se bojali preuzeti ulogu domaćina i pokazati što znaju u kuhinji

RTL.hr
31.10.2026 14:00

U popularnoj 'Večeri za 5' svoje su kulinarske sposobnosti tijekom godina pokazali kandidati različitih generacija, a među njima su se našli i oni koji su tek zakoračili u svijet odraslih. Iako neki od njih još pohađaju školu, a drugi stječu prva profesionalna iskustva, nisu se bojali stati za štednjak i pripremiti večeru za svoje protukandidate. Od mladih kuhara s velikim ambicijama do sportašica kojima je kuhanje omiljeni hobi, prisjetimo se nekih od najmlađih lica koja su se okušala u ovom kulinarskom showu.

Lucija, Večera za 5
Lucija, Večera za 5 FOTO: RTL

Lucija (16) sanja o studiju gastronomije i vlastitom restoranu

Šesnaestogodišnja Lucija Rotim iz Đakova jedna je od najmlađih natjecateljica 'Večere za 5', a ljubav prema kuhanju naslijedila je od oca, nagrađivanog kuhara Marinka Rotima, koji joj je ujedno i mentor na stručnoj praksi. Iako se još školuje za kuharicu, već ima iskustva u profesionalnoj kuhinji, a svojim je gostima pripremila kreativnu verziju tradicionalne pite od jabuka koja ih je oduševila. U razgovoru za RTL.hr otkrila je da sanja o studiju gastronomije i vlastitom restoranu u kojem će gosti, osim dobre hrane, doživjeti nešto posebno.

Lovro, Večera za 5
Lovro, Večera za 5 FOTO: RTL

Lovri je ljubav prema kuhanju prenijela majka

Osamnaestogodišnji Lovro Mužar jedan je od najmlađih ovogodišnjih kandidata 'Večere za 5', a već radi u profesionalnoj kuhinji, gdje uči koliko su za uspjeh važni dobra organizacija i timski rad. Ljubav prema kuhanju prenijela mu je majka, s kojom je odmalena pripremao jela, a želja mu je jednoga dana otići u Francusku i dodatno usavršiti svoje kulinarske vještine. U slobodno vrijeme druži se s prijateljima, sluša glazbu i šeće svojeg psa Tobija, koji mu, kako kaže, uvijek popravi raspoloženje nakon lošeg dana.

Antonio, Večera za 5
Antonio, Večera za 5 FOTO: RTL

Antonio (18) volio bi biti kuhar u velikom hotelu ili na brodu

Osamnaestogodišnji Antonio Božidar Hrgetić iz Oroslavja ove je godine bio najmlađi kandidat zagorskog tjedna 'Večere za 5', a po zanimanju je kuhar. Odmalena voli boraviti u kuhinji, a iako je tek na početku karijere, sanja o poslu u velikom hotelu ili na brodu. Za sebe kaže da je veseo, voli pjevati i gledati serije, a tijekom njegove večere posebno ga je razveselila protukandidatkinja Mirjana Štahan, koja mu je pjesmom i simpatičnim komplimentima uljepšala večer.

Karlo Kolert
Karlo Kolert FOTO: RTL

Karlo otkrio ljubav prema poljoprivredi i kuhanju

Karlo Kolert natjecao se u 'Večeri za 5' 2023. godine, kada je imao samo 18 godina i bio jedan od najmlađih sudionika showa dotad. Mladi računalni tehničar i poduzetnik iz sisačkog kraja tada je otkrio kako se bavi poljoprivredom, obožava svoj OPG, a slobodno vrijeme rado provodi u kuhinji. U emisiju se prijavio kako bi pokazao da, unatoč mladosti, ima što ponuditi za štednjakom i dokazao svoje kulinarske sposobnosti.

Dorotea, Večera za 5
Dorotea, Večera za 5 FOTO: RTL

Dorotea voli nogomet i preferira tradicionalnu kuhinju

Dorotea Urović sudjelovala je u 'Večeri za 5' prošle godine, kada je imala 18 godina, a uz zanimanje kemijske tehničarke velika strast joj je nogomet. Za sebe je rekla da je marljiva, vedra i vesela, te da, kada ne trenira, voli putovati, obilaziti muzeje, družiti se s prijateljima i kuhati. Otkrila je tada kako preferira tradicionalnu kuhinju i da najviše voli špagete bolognese, a kao svoje prednosti u kuhinji istaknula je brzinu i lijepo dekoriranje jela.

Antea, Večera za 5
Antea, Večera za 5 FOTO: RTL

Antea je u svom tjednu osvojila maksimalne bodove

Antea Džaja, najmlađa kandidatkinja svojeg tjedna 'Večere za 5', natjecala se prošle godine sa samo 17 godina, a tada je pohađala srednju ekonomsku školu i igrala nogomet za NK Sesvetski Kraljevec. Svoje je suigračice ugostila u bakinoj kući u Lupoglavu, gdje je pripremila jelovnik koji je oduševio sve. Za svoju je večeru osvojila maksimalnih 40 bodova, pokazavši da se njezina mladost nije ispriječila odličnom kulinarskom rezultatu.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mladi natjecatelji
Večera za 5

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