Monika je šarmom osvajala u 'Ljubav je na selu', a goste u 'Večeri za 5' pridobit će mesom? 'Mislim da se ja baš i neću najesti'

Umirovljenica Manda Monika Mikala (67) ugostit će kandidate u svom domu u Požegi. Ekipu je odlučila ugostiti zbog novog iskustva i želje da pokaže svoje kulinarske sposobnosti. Skromna je, ima svoj cilj, ne voli laži, no voli dobro društvo. Jako je pedantna i uredna, kaže, te voli jako puno šetati i družiti se na kavi s kolegicama. U životu je najviše opušta uređivanje vrta. Svojedobno je sudjelovala u emisiji 'Ljubav je na selu'.

"Imam dvije kćeri, jednog sina, unučad. Sretna sam, svi su dobro, živi, zdravi i ok. Ne volim trač, imam svoj cilj života, živim kako ja želim i hoću. Dosta sam vesela i to je to", ispričala je o sebi Monika. "Rodom sam iz Posavine, ali udala sam se u Požegu, došla sam iz Zagreba 1980. U mirovini sam 12 godina, dosta dobro izgledam, zdrava, stalno radim, dosta sam aktivna", dodala je.