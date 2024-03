Monika protukandidatima otkrila najdraži desert: 'Ženim onoga tko napravi baklavu'

Leon Barić je predzadnji ovotjedni kandidat 'Večere za 5', a za desert je pripremio jelo u čaši s keksima, višnjama i kremom naziva 'Va'. Domaćin je gostima priznao kako je navedeno trebalo biti u obliku kriške torte. ''Desert nije ispao kako sam planirao tako da bih ga odmah nazvao džumbus – neuredan je, no ukusan. Probajte ga!'', komentirao je domaćin. ''Da... Nije mu se krema stisnula pa je tako izgledao. No, meni je to više izgledalo kao kreativan nered, bolje od toga nije ni moglo biti posluženo te mu to nisam uzela za zlo'', komentirala je Monika.

''Super si se snašao'', pohvalio je Dominik domaćina. ''Pečemo i okruglu pizzu koju stavljamo u kockastu kutiju, a jedemo u trokutima, tako da mi nije smetalo što je torta bila poslužena u čaši. Okus je bio top i meni je bilo super'', dodao je.