Na 'Večeri za 5' zaplesali Mirjana i Filip, on uočio: 'Nije joj više omiljeni Božek, ja preuzimam ulogu'

Umirovljeni policajac Božidar za posljednju je ovotjednu 'Večeru za 5' svoje goste ugostio u posebnom ambijentu – svojoj kleti, a nakon predjela za njih je pripremio još jedno iznenađenje. Stigla je živa glazba, što je posebno razveselilo ekipu.

Najviše su uživali Filip i Mirjana, koji nisu dugo čekali da zaplešu. Glazba uživo odmah je podigla atmosferu, a njihovo veselje nije promaknulo ostalim kandidatima.

"Jako volim živu muziku, to me uvijek digne. Jako sam se lijepo osjećao. Ja i Mirjana smo zaplesali, ona je samo bacila mig, ja sam odmah poletio", otkrio je Filip.