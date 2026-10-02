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Večera za 5

Na 'Večeri za 5' zaplesali Mirjana i Filip, on uočio: 'Nije joj više omiljeni Božek, ja preuzimam ulogu'

Božidar je za posljednju večeru ovog tjedna pripremio poseban ambijent u svojoj kleti, no najveću pažnju ponovno je privukla – Mirjana. Čim je zasvirala živa glazba, ona i Filip nisu mogli odoljeti plesu

RTL.hr
02.10.2026 18:30

Umirovljeni policajac Božidar za posljednju je ovotjednu 'Večeru za 5' svoje goste ugostio u posebnom ambijentu – svojoj kleti, a nakon predjela za njih je pripremio još jedno iznenađenje. Stigla je živa glazba, što je posebno razveselilo ekipu.

Filip, Mirjana, Večera za 5
Filip, Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Najviše su uživali Filip i Mirjana, koji nisu dugo čekali da zaplešu. Glazba uživo odmah je podigla atmosferu, a njihovo veselje nije promaknulo ostalim kandidatima.

"Jako volim živu muziku, to me uvijek digne. Jako sam se lijepo osjećao. Ja i Mirjana smo zaplesali, ona je samo bacila mig, ja sam odmah poletio", otkrio je Filip.

Filip, Mirjana, Večera za 5
Filip, Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Njihovo druženje tako je nastavilo privlačiti pažnju, pogotovo nakon što su dan ranije zajedno zaigrali badminton kod Antonija, a na Božidarovu večeru stigli su kao pravi tandem.

Filip se pritom našalio kako se uloge polako mijenjaju. "Vidim da se tu nešto mijenja, nije više Božek glavni akter, preuzimam ulogu", rekao je kroz smijeh.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Mirjana nije skrivala zadovoljstvo večeri i glazbenim iznenađenjem. "Baš sam uživala", poručila je.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 filip i mirjana
Večera za 5

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