Na 'Večeru za 5' stigle i maškare, gost zasvirao harmoniku: 'Iznenađenje je bilo top'

Mija je za kraj svoje večeri u 'Večeri za 5' pripremila iznenađenje kakvo gosti nisu očekivali. Nakon večere u njezin dom stigle su – maškare, i to članovi cavtatske karnevalske udruge Dominali.

Veselu atmosferu dodatno je upotpunio Zoran, gost koji je večer ranije kuhao, a koji je inače glazbenik. Uzeo je harmoniku pa su svi zajedno zapjevali dobro poznatu pjesmu 'Maškare ča mogu maškare'.

"Mija me zamolila da kolega i ja zasviramo, bilo je super", rekao je Zoran, a s njegovim su se dojmovima složili i ostali gosti koji nisu skrivali oduševljenje neobičnim završetkom večeri.

"Iznenađenje je bilo top", komentirali su oduševljeni kandidati.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.