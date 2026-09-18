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Večera za 5

Na 'Večeru za 5' stigle i maškare, gost zasvirao harmoniku: 'Iznenađenje je bilo top'

Poznata po tome koliko joj je važna tradicija, Mija je svojim gostima pripremila poseban završetak večeri. Umjesto klasičnog iznenađenja, za stolom su se pojavile maškare, a uz harmoniku i pjesmu atmosfera je brzo postala prava fešta

RTL.hr
18.09.2026 18:45

Mija je za kraj svoje večeri u 'Večeri za 5' pripremila iznenađenje kakvo gosti nisu očekivali. Nakon večere u njezin dom stigle su – maškare, i to članovi cavtatske karnevalske udruge Dominali.

Mija, Večera za 5, maškare
Mija, Večera za 5, maškare FOTO: RTL

Veselu atmosferu dodatno je upotpunio Zoran, gost koji je večer ranije kuhao, a koji je inače glazbenik. Uzeo je harmoniku pa su svi zajedno zapjevali dobro poznatu pjesmu 'Maškare ča mogu maškare'.

Mija, Večera za 5, maškare
Mija, Večera za 5, maškare FOTO: RTL

"Mija me zamolila da kolega i ja zasviramo, bilo je super", rekao je Zoran, a s njegovim su se dojmovima složili i ostali gosti koji nisu skrivali oduševljenje neobičnim završetkom večeri.

"Iznenađenje je bilo top", komentirali su oduševljeni kandidati.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mija maškare
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