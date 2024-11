Nada dobila 30 bodova, Martina joj dala svega pet: 'Desert prezasitan, predjelo puno majoneze, glavno jelo kiselo'

'Hladni zalogaj' stigao je pred dame. "Izgled su mu kvarili žumanjci naribani, no sklonila sam ih i jela", komentirala je izgled predjela Andrea. "Okus preintenzivan, majoneza se previše osjetila, pršut ništa", dodala je Nada. "Bilo je probavljivo", zaključila je Andrea.

Dame su uskoro krenule prema Nadi, a ona se za to vrijeme bacila na pripremu za dolazak dama. Ekipu je dočekala s prigodnim aperitivima - rakijom, likerom od aronije i orahovcem. "Nije imala tremu, mislim da se opustila", otkrila je Lorena. "Nisam stručnjak u ocjenjivanju, ovo je stara rakija, cijenim tradiciju, može proći", otkrila je Martina. Nakon zdravice, cure su sjele za predjelo.

Teletina, rizi-bizi i kroketi - glavno jelo je stiglo. "Nije izgledalo privlačno, kroketi su, čini mi se, zagorjeli, a rajčice su bile premale, moglo je to biti bolje dekorirano", komentirala je izgled glavnog jela Andrea. "Kroketi su bili domaći, rizi-bizi ok, meso kao meso ok", dodala je Lorena.

Desert 'Njam - njam' stigao je posljednji pred dame. "Izgled jednostavan, nije ništa ekstra", komentirala je Martina. "Za moj ukus presladak", dodala je, pak, Andrea. "Meni nije bilo njam, njam, nadam se da njenima je", zaključila je o desertu Lorena.