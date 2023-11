Nada o večeri domaćina Gordana: 'Nije baš najbolje ispalo, možda ga je zateklo što je bio prvi'

''Gordan je poseban i puno priča. Mislim da se nije dobro uklopio, no da će se danas to popraviti s obzirom da je jučer imao tremu kao domaćin večere, danas će mu biti lakše jer je samo gost pa će sve ispasti bolje'', komentirala je Maja.

Nada je rekla kako su joj protukandidati super. ''Prvi dan je bilo upoznavanje, mislim da se još nismo dovoljno opustili, a nismo se ni stigli opustit s obzirom da je domaćin Gordan jučer preuzeo riječ. Tako da se nadam da će to večeras ići ležernije, ugodnije i veselije te da ćemo i mi ostale doći do izražaja'', rekla je Nada.

Nada je rekla kako su silno htjele muškog u ekipi pa su to i dobile. ''Želi li da ga prihvatimo do kraja morat će se malo potruditi. Mi smo žene ipak zahtjevne'', komentirala je Nada. Marija također smatra kako Goran nije prihvaćen u ženskoj ekipi, no da će se možda to promijeniti kroz ostatak tjedna. ''Gordan mi je smiješna osoba koja voli puno pričati. Takav je tip osobe i trebamo ga prihvatiti'', rekla je Tanja, a Gordan je rekao kako se osjeća prihvaćeno među curama.

Također, Nada nije zadovoljna večerom kod Gordana te smatra kako se nije snašao na svojoj večeri. ''Možda ga je zateklo što je bio prvi. Tako je kako je – nije baš najbolje ispalo. No, ne bih htjela puno komentirat jer sam već osuđena kao kritičar'', komentirala je Nada. ''Ne bih se htjela tako isticati jer ću dobiti loše ocjene'', dodala je. ''Možda sam trebala malo prešutiti, ali takva sam. Kome ne paše – dobro. Ne mogu protiv sebe'', zaključila je Nada. ''Nada je prekritična. Vidio sam iz drugih komentara da nije bilo tako strašno kako je ona željela prikazati'', komentirao je Gordan.

