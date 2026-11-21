Sportaš, HGSS-ovac, avanturist i poduzetnik Zoran Ateljević u 'Večeri za 5' servirao je jednostavan, ali efektan desert - tiramisu u čaši s keksima, a dao mu je naziv 'Razveseli me'. Donosimo njegov recept koji je namijenjen za četiri do pet osoba.

Sastojci:

Za kremu

Za slojeve:

2 žlice likera amaretto (ili ruma, po želji)

Za dekoraciju:

Lotus keksi (zdrobljeni ili cijeli za ukras)

Umutite žumanjke i šećer na pari (u posudi iznad lonca s kipućom vodom) dok ne dobijete svijetlu, pjenastu smjesu. Ostavite da se malo ohladi. U drugoj posudi izmiksajte slatko vrhnje u čvrsti šlag. U zdjelu dodajte mascarpone sir i umutite ga sa smjesom žumanjaka i šećera. Nježno umiješajte šlag u mascarpone kremu dok ne dobijete glatku smjesu.

Priprema Lotus keksa:

Skuhajte jaku crnu kavu i ostavite da se ohladi. Dodajte liker amaretto (ili rum) po želji. Kekse kratko umačite u kavu (pazite da ne postanu previše mokri jer su keksi tanji od piškota).

Slaganje tiramisua u čaše:

Na dno svake čaše stavite sloj natopljenih keksa. Preko keksa dodajte sloj mascarpone kreme. Ponovite postupak – keksi, pa krema, sve dok čaša ne bude puna, završavajući s kremom na vrhu.

Dekoracija:

Pospite kakao prahom kroz sitno cjedilo na vrh svakog tiramisua. Po želji ukrasite zdrobljenim keksima ili stavite cijeli keks na vrh za vizualni efekt.

Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!

Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.