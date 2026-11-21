Sportaš, HGSS-ovac, avanturist i poduzetnik Zoran Ateljević u 'Večeri za 5' servirao je jednostavan, ali efektan desert - tiramisu u čaši s keksima, a dao mu je naziv 'Razveseli me'. Donosimo njegov recept koji je namijenjen za četiri do pet osoba.
Sastojci:
Za kremu
250 g mascarpone sira
200 ml slatkog vrhnja za šlag
2 žumanjka
80 g šećera
1 vanilin šećer (opcionalno)
Za slojeve:
200 g keksa (karamelizirani keksi)
150 ml jake crne kave (ohlađene)
2 žlice likera amaretto (ili ruma, po želji)
Za dekoraciju:
Kakao prah za posipanje
Lotus keksi (zdrobljeni ili cijeli za ukras)
Priprema kreme:
Umutite žumanjke i šećer na pari (u posudi iznad lonca s kipućom vodom) dok ne dobijete svijetlu, pjenastu smjesu. Ostavite da se malo ohladi. U drugoj posudi izmiksajte slatko vrhnje u čvrsti šlag. U zdjelu dodajte mascarpone sir i umutite ga sa smjesom žumanjaka i šećera. Nježno umiješajte šlag u mascarpone kremu dok ne dobijete glatku smjesu.
Priprema Lotus keksa:
Skuhajte jaku crnu kavu i ostavite da se ohladi. Dodajte liker amaretto (ili rum) po želji. Kekse kratko umačite u kavu (pazite da ne postanu previše mokri jer su keksi tanji od piškota).
Slaganje tiramisua u čaše:
Na dno svake čaše stavite sloj natopljenih keksa. Preko keksa dodajte sloj mascarpone kreme. Ponovite postupak – keksi, pa krema, sve dok čaša ne bude puna, završavajući s kremom na vrhu.
Dekoracija:
Pospite kakao prahom kroz sitno cjedilo na vrh svakog tiramisua. Po želji ukrasite zdrobljenim keksima ili stavite cijeli keks na vrh za vizualni efekt.
Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!
Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.