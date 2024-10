Najkritičniji član ovotjedne ekipe 'Večere za 5' danas je na redu za kuhanje: 'Dosta me naljutio, primijetila sam da kalkulira'

Iskreno ne bih ga puno komentirala, dosta me jučer naljutio. Primijetila sam da kalkulira to mi se ne sviđa", komentirala je Andrea, a Silvana dodala: Marko mi se čini otvoren, komunikativan i veseo, ali kako se tjedan bliži kraju čini mi se da nije skroz iskren."

Čini mi se to sve skupa puno, kalorično, jako, muški", komentirala je Silvana, a Andrea dodala: Ništa od sastojaka mi nije da kažem 'vau', ali zanima me način na koji će on to pripremiti."

Novu epizodu 'Večere za 5' ne propustite danas na RTL-u od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.