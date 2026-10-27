Najmlađa kuharica 'Večere za 5' ima 16 godina! Njezin tata poznati je kuhar: 'Naravno da sam ponosan'

U ovotjednoj slavonskoj 'Večeri za 5' gledatelji imaju priliku upoznati i 16-godišnju Luciju Rotim iz Đakova, najmlađu kuharicu ovoga tjedna. Iako je tek na početku svog kulinarskog puta, Lucija već ima iskustva u profesionalnoj kuhinji, a ljubav prema pripremi hrane njeguje od djetinjstva.
"Kuhanje volim otkad sam bila mala, pošto je tata kuhar i svi u obitelji volimo kuhati", otkrila je Lucija.
Svoje kulinarsko znanje počela je i dodatno usavršavati. "U restoranu sam počela raditi prošle godine kad sam krenula na praksu", objasnila je.
Mentor na praksi joj je upravo njezin otac, nagrađivani kuhar Marinko Rotim, koji vodi kuhinju objekta u kojem Lucija stječe svoja prva profesionalna iskustva.
"Moj tata je Marinko Rotim. On je glavni kuhar u objektu u koji idem na praksu", ispričala je mlada kuharica.
A da je ljubav prema kuhanju u njihovoj obitelji prisutna već generacijama, potvrdio je i sam Marinko. Otkrio je kako je i on kulinarsku strast naslijedio od svoje majke te da mu je posebno drago što ju je uspio prenijeti na kćer. "Naravno da sam ponosan na svoju Luciju. Što sam uspio na nju prenijeti ljubav prema kuharstvu kao što je moja mama na mene", rekao je Marinko.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.