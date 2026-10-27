Najmlađa kuharica 'Večere za 5' ima 16 godina! Njezin tata poznati je kuhar: 'Naravno da sam ponosan'

Najmlađa kuharica ovotjedne 'Večere za 5' je 16-godišnja Lucija Rotim iz Đakova, koja je ljubav prema kuhanju naslijedila od oca, nagrađivanog kuhara Marinka Rotima. Upravo je on njezin najveći uzor, ali i mentor na praksi

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U ovotjednoj slavonskoj 'Večeri za 5' gledatelji imaju priliku upoznati i 16-godišnju Luciju Rotim iz Đakova, najmlađu kuharicu ovoga tjedna. Iako je tek na početku svog kulinarskog puta, Lucija već ima iskustva u profesionalnoj kuhinji, a ljubav prema pripremi hrane njeguje od djetinjstva. "Kuhanje volim otkad sam bila mala, pošto je tata kuhar i svi u obitelji volimo kuhati", otkrila je Lucija.

icon-expand icon-close icon-close Lucija, Večera za 5 FOTO: RTL

Svoje kulinarsko znanje počela je i dodatno usavršavati. "U restoranu sam počela raditi prošle godine kad sam krenula na praksu", objasnila je. Mentor na praksi joj je upravo njezin otac, nagrađivani kuhar Marinko Rotim, koji vodi kuhinju objekta u kojem Lucija stječe svoja prva profesionalna iskustva. "Moj tata je Marinko Rotim. On je glavni kuhar u objektu u koji idem na praksu", ispričala je mlada kuharica.

icon-expand Lucija, Večera za 5 FOTO: RTL