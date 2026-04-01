Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Najmlađa u 'Večeri za 5' i jedina žena ovoga tjedna: Ivana dečke oduševila s kreativnim predjelom

Ivana je dokazala kako je unatoč mladosti pripremila odličnu večeru u 'Večeri za 5'

RTL.hr
01.04.2026 18:30

U rapskom tjednu popularne kulinarske emisije "Večera za 5", ljestvica je postavljena visoko, no najmlađa natjecateljica, osamnaestogodišnja Ivana Godinić, pokazala je da se bez problema može nositi s iskusnijim gurmanima. Već s prvim tanjurom, svojim predjelom nazvanim "Morski šapat u dvije note", unijela je na stol dašak umjetnosti i otočke tradicije, ostavljajući goste bez daha, ali i s pokojim savjetom za budućnost.

Upute za kušanje umjetničkog djela

Čim je predjelo stiglo na stol, gosti nisu skrivali oduševljenje. "Kako lijepo, pa pogledaj", komentirali su, diveći se maštovitoj prezentaciji. Na tanjuru se, naime, odvijala cijela morska scena. "Lijepa rapska barka s jedrom", primijetio je jedan od gostiju, opisujući aranžman kao "stvarno izuzetan". Scena je bila toliko dojmljiva da je jedan od sudionika zaključio: "Vidjelo se tu brodić koji plovi prema otoku".

Ivana, Večera za 5
Ivana, Večera za 5 FOTO: RTL

Kako bi doživljaj bio potpun, mlada domaćica dala je i precizne upute za konzumaciju. "Hoćeš li nam objasniti odakle da krenemo?" upitao ju je jedan od gostiju. Ivana je savjetovala da se krene "s lijeva na desno", odnosno da se krene s "brodom", a da se "otok", na kojem se nalazila kozica, ostavi za kraj. "Mislim da je to stvarno kao šećer na kraju", objasnila je.

Pohvale i pokoja zamjerka

Okusi su pratili vizualni dojam. Gosti su hvalili maštovitost i skladnost jela, a Zagrepčanin u ekipi priznao je da se isplatilo doći. "Vrijedilo je doći, da. Izgleda da svi na Rabu dobro kuhaju", zaključio je, dodavši da ga je Ivanino jelo okusom i bojama potpuno povuklo na more. "Očekivao sam od Ivane puno, ali dala je još više od toga", poručio je.

Ivana, Večera za 5
Ivana, Večera za 5 FOTO: RTL

Ipak, iskusnije oko kolege kuhara Jurice uočilo je i prostor za poboljšanje. "Možda je trebalo biti malo više onog lisnatog tijesta i dosta se opustila, nije bilo hrskavo", rekao je, dodavši kako je paštete u košarici možda bilo i previše za zadani omjer. Drugi su se složili, predloživši da bi "neki kanape sa strane za tu paštetu bio fenomenalno rješenje". Unatoč sitnim zamjerkama, opći je dojam bio izvanredan, a pohvale su pljuštale sa svih strana. "Naša maćeha, kako smo je mi prozvali, pokazala je da mladi mogu čak i više nego što mi očekujemo", emotivno je poručio jedan od gostiju.

Od tanjura do života na otoku

Inspirirani otočkom pričom na tanjuru, gosti su razgovor poveli o odrastanju na Rabu. Ivana je otkrila kako je cijeli život provela na otoku, što ima svoje prednosti i mane. "Malo je dosadno, ali u jednu ruku mi je i drago, jer svi smo nekako bliski. Svi se znamo", objasnila je. Upravo ta bliskost, složili su se gosti, nosi i najveću manu. "Svi sve znaju", rekla je Ivana, a jedan od gostiju je slikovito dodao: "Na otoku od muhe naprave slona".

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.40 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

