Najniži bodovi ovog tjedna! Petru zec skupo koštao: 'Meso nije bilo kuhano'

Mlada majka Petra Gotić ugostila je protukandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je najmanje ovotjednih bodova - 33. Lana i Josip udijelili su joj sedmice, a Marija devetku. Deset bodova dobila je domaćica od Davora. "Nije mi se svidjelo glavno jelo, kao ni predjelo", objasnila je Lana. "Zec nije bio kuhan", zaključio je, pak, Josip.

Pripravu večere započela je desertom 'Moje najmilije'. "To bi bilo nešto što je nekome jako drago i milo, možda torta, biskvit s nekim šlagom", otkrila je Marija. "Možda je to neka varijanta cheesecakea, a ime je dobilo po tome što ga Petra najviše voli jesti", dodala je Lana. Uskoro je Petra objasnila da je to najdraži desert njezine kćeri te je zbog toga odlučila raditi ga. Uslijedila je priprava glavnog jela 'U jednoj zimskoj noći'. "Pečeni kunić i nešto uz prilog, kaša heljdina, riža, tako nešto", pretpostavila je Marija. "Kunić u saftu", dodala je Lana. Uskoro je Petra otkrila da će za glavno jelo poslužiti gulaš od kunića, s dvije vrste rezanaca. Posljednje čega se prihvatila Petra bilo je predjelo 'Šumska čarolija'. "To bi moglo biti šumsko voće sa šlagom, možda preljev", pretpostavila je Marija. "Možda kolač neki, tako nešto", dodao je Josip. No, Petra je zapravo spravila krem juhu od šampinjona - i to s tajnim sastojkom! Kada je spravila jela, Petra se okrenula pripremi za dolazak gostiju.