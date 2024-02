Napetost u zraku već na prvoj večeri: 'Molim te, mani me se i prestani!'

Prva je u ovotjednoj 'Večeri za 5' kuhala ekonomistica Dora Andlar, a na večeri je vladala vesela atmosfera. Nju je takvom ponajviše održavala mesarica Alma i umirovljenica Ljubica.

Podbadaju li se njih dvije ili se obje samo zabavljaju? Alma je gospođu Ljubicu pitala za mišljenje u vezi okusa jela te je pritom nazvala 'Teta Ljubimka' što je gospođu Ljubicu malo uzrujalo. ''Rekla sam da nisam Ljubimka, koji put danas? Već 50. put, hoćeš li ti zapamtiti ili nećeš?'', odgovorila je Ljubica te nasmijala protukandidatkinje za stolom.

''Molim te, mani me se i prestani. Ako sam Ljubica – Ljubica sam'', komentirala je Ljubica. Alma se pokušala izvući kako je ona tako zove iz dragosti, no ni to obrazloženje nije dobro prošlo. ''Nemoj ti meni iz dragosti. Meni to nije iz dragosti'', odgovorila je.