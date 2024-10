Natalija vodi OPG, ima četvero djece i obožava kuhanje: 'Jelovnik mi zvuči obećavajuće'

Nataliji u goste dolaze profesor Marko, spremačica Renata, umirovljenik Marinko i poduzetnica Marija. "Udana sam i majka sam četvero djece. U braku sam 22 godine, suprug je već pet godina na terenu u Njemačkoj. Bavim se poljoprivrednom, imam OPG i to mi je izvor prihoda, uz suprugovu plaću. Ima puno posla, to je težak i zahtjevan posao. Treba imati ljubavi i veliku volju", ispričala je Natalija.

"Jednostavna sam, uporna, malo i tvrdoglava, kad zapnem to mora biti tako. U emisiju sam došla jer volim druženje, a volim i kuhanje", zaključila je Natalija. Večeru je odlučila spraviti od sastojaka kao što su tikva, lisnato tijesto, juneći but, crno vino, peršin, mascarpone i kakao. "Sve mi odgovara, mogu sve. Malo da je više povrća... Jelovnik mi zvuči obećavajuće, mislim da bismo se mogli dobro najesti", rekla je Renata. "Juneći but... Najbolje meso za pripremiti na puno načina", zaključio je Marko.

Nove epizode 'Večeru za 5' gledajte na RTL-u od 17.50 sati i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!