Nataša iz 'Večere za 5' za RTL.hr: 'Telefon mi ne prestaje zvoniti, preplavljena sam emocijama'

icon-close

Nataša je kuhala u 'Večeri za 5', a iako njezina večera trenutačno nije najbolja što se tiče bodova, Nataša itekako može biti zadovoljna. Gledatelji hvale ovu domaćicu koja živi u Zagrebu, a kojoj je kuhanje strast. Za RTL.hr je otkrila što misli o svojoj večeri, je li zadovoljna i što misli o kandidatima.

Gledatelji hvale vašu večeru u Večeri za 5. Što kažete na njihove silne pozitivne komentare?

Iskreno, preplavljena sam emocijama. Pobjeda je lijepa stvar, ali ovakva reakcija gledatelja je nešto što se ne može izmjeriti bodovima. Kad vam ljudi pišu da su osjetili trud, energiju i iskrenost koju ste uložili, to je najveća nagrada. Drago mi je da su prepoznali koliko mi je bilo stalo i koliko sam sebe dala u toj večeri. Na kraju dana, publika je ta koja pamti dojam – a čini se da sam u njihovim očima ipak pobijedila.

icon-expand Nataša, Večera za 5 FOTO: RTL

Jeste li vi u konačnici zadovoljni sa svime?

Jesam. U konačnici sam zaista zadovoljna. Naravno da uvijek postoji onaj mali natjecateljski dio u nama koji želi pobjedu, ali kad se sve zbroji – ponosna sam na sebe. Dala sam maksimum, ostala svoja i pokazala točno ono što jesam.

Smatrate li da ste imali bolju večeru od Mahira koji je trenutačno u vodstvu?

Ne mogu utjecati na tuđe bodove, ali mogu stajati iza onoga što sam napravila. A kad vidim reakciju publike, onda znam da je sve imalo smisla. Mislim da smo što se tiče same hrane bili podjednaki – svatko je imao svoje adute i svoje okuse. Ne bih umanjivala ničiji trud, pogotovo jer znamo koliko je zahtjevno sudjelovati u emisiji poput Večera za 5. Ali ako gledamo cjelokupan doživljaj večeri – dekoraciju, ambijent, atmosferu i energiju koju sam unijela – vjerujem da sam tu napravila korak više.

Biste li išta mijenjali da možete?

Ne, iskreno ne bih. Stojim iza svake odluke koju sam donijela tu večer. Sve je bilo autentično, promišljeno i napravljeno s puno truda i srca.

icon-expand Desert FOTO: RTL

Rekli ste kako je Lukrecia i na vašoj večeri ukrala show. Jeste li joj to zamjerili?

Nisam joj to zamjerila. Svaka osoba ima svoju energiju i svoj način izražavanja, a takve situacije su dio formata emisije poput Večera za 5. Ja sam bila fokusirana na svoju večer i na to da budem najbolja verzija sebe. Što se tiče komentara gledatelja – publika uvijek kaže svoje i svatko snosi odgovornost za dojam koji ostavi. Ja sam mirna jer znam što sam ja donijela za stol.

Što kažu vaši bližnji na večeru?

Moji bližnji su presretni i jako ponosni na mene. Bilo je i suza, priznajem – onih iskrenih, od emocija. Najviše im je drago što sam ostala svoja i što se vidjelo koliko sam srca uložila. Telefon mi ne prestaje zvoniti, poruke stalno stižu i stvarno ne stižem svima odmah odgovoriti, ali trudim se. Ta podrška mi znači više od bilo kakvih bodova.

icon-expand Nataša, Večera za 5 FOTO: RTL

Hoćete li ostati s ekipom u kontaktu?