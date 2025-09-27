Emisije
Večera za 5

Nataša za RTL.hr o 'Večeri za 5' i komentarima: 'Spremna sam za novi show. Kandidati? Ni s kim se nisam sprijateljila'

Nataša iz 'Večere za 5' otkrila je za RTL.hr kako je iz njezine perspektive protekao tjedan

RTL.hr
27.09.2025 09:00

Nataša Posavec Kocijan je supruga i majka koja je u show 'Večera za 5' stigla prvenstveno zbog zabave. Zabavu je kandidatima i gledateljima itekako pripremila, a iako nije pobijedila, zadovoljna je sudjelovanjem. 

Kakvo vam je iskustvo bila 'Večera za 5'?

Iskustvo u 'Večeri za 5' bilo mi je za 5!

U showu ste se itekako istaknuli. Koji vam je bio najdraži trenutak?

Najdraži trenutak mi je bio upoznavanje ekipe u kombiju.

Nataša, Večera za 5
Nataša, Večera za 5 FOTO: RTL

Gledatelji na društvenim mrežama pišu da bi vas voljeli vidjeti u još nekom showu. Što kažete na ovaj prijedlog?

Svaka čast gledateljima, naravno da sam uvijek spremna za neki novi show, pa neka me gledaju.

Što vaši bližnji kažu na sudjelovanje?

Da sam luda, ali u pozitivnom smislu.

Nataša, Večera za 5
Nataša, Večera za 5 FOTO: RTL

Je li kćer zadovoljna svojim nastupom tijekom večere?

Pa mislim da je zadovoljna s nastupom, ali s obzirom na to da je ona još dijete, ne želi o tome raspravljati.

S kime ste se najviše sprijateljili?

Nisam se sprijateljila s ni s kim, ali svi se mogu javiti, ja sam im dostupna i tko mi se javi javit ću se i ja njemu.

Ne propustite novi tjedan 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka u 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

