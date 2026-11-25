Zadarsko izdanje protekle sezone 'Večere za 5' otvorio je student digitalnog marketinga Daniel Mijatović, a ekipu je ugostio u svom domu u Zadru te im demonstrirao kulinarske vještine koje je usvojio zahvaljujući ljubavi prema dobroj hrani i kuhanju. Preferira mediteransku prehranu, društven je i snalažljiva, a vjera mu je važan dio života. Gledateljima se najviše svidjela njegova zdrava verzija deserta, a mi vam donosimo recept koji je idealan za ove visoke temperature jer ga nije potrebno peći!