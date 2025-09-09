Nenada kolač koštao maksimalnog broja bodova: 'Sve je bilo odlično, jedino desert pomalo suh'

Drugi dan županjskog tjedna 'Večere za 5' za Željku, Sandru, Zlatka i Gorana kuhao je Nenad zvan Buco. Za svoju večeru domaćin je osvojio visokih 39 bodova, po deset od Željke, Sandre i Zlatka te devet od Gorana koji je smatrao da je desert trebao biti sočniji. Buco je pripremu večere započeo glavnim jelom 'Rebra pod rebra'. Marinirana svinjska rebra pekao je u pećici, a zatim pripremio priloge - heljdinu kašu, grah i mrkvu te dodatni umak za rebarca. Zlatko je komentirao kako bi volio da za prilog budu poslužen pekarski krumpir, ali ispravno je pretpostavljao da će prilog biti heljda. Domaćin je zatim pripremao desert 'Šuć-muć pa prolij', jednostavan čokoladni biskvit s čokoladnom kremom. S pripremom mu je pomogla kćer Melani koja ga je i prijavila u show. Kod nas je to uvijek tako u kući jer smo svi u folkloru, cijela obitelj i onda je kod nas uvijek tako raspjevano", komentirala je Melani kad je njen tata tijekom pripreme zapjevao. Nakon kćeri, u pomoć s desertom pristigla mu je i unučica Lea. Preostalo je pripremiti predjelo 'Graničarsko oko', košarice od lisnatog tijesta s kremom od avokada i okruglice od šunke, sira i jaja uvaljane u sezam.

icon-expand Iznenađenjem, Večera za 5 FOTO: RTL

Kad su gosti stigli Nenad ih je srdačno dočekao i nazdravio s njima domaćim aperitivima. Buco je bio malo umoran. Iako je on govorio da nije, mislim da ipak malo je", komentirao je Goran. Ekipa se zatim smjestila za stol gdje su još jednom nazdravili prije predjela, koje se svima svidjelo, a posebno Zlatku, koji je rekao: Predjelo je bilo blagog okusa, ništa nije odskakalo i to mi je jako pasalo, baš lijep uvod u večerašnju večeru", a Željka je iskreno priznala: Nismo te mogli nikako povezati s avokadom." Glavno jelo također se svima svidjelo: Okus glavnog jela mi je bio odličan, od samog graha do heljde i mesa, samo je bio stvarno veliki komad mesa, ali bilo je jako ukusno", rekla je Željka, a Sandra se složila s njom. Rebra su bila fina i sočna, nisu bila prezačinjena, baš po guštu. Grah je isto bio fin, a heljda me iznenadila - prvi put ju jedem i moram priznati da je bila jako ukusna", zaključio je Goran.

icon-expand Glavno jelo FOTO: RTL

Desert se gostima svidio, iako je Sandra priznala da bi ona možda još dodala neku kremu, a i Zlatko je priznao da je desert bio pomalo suh. Nakon večere domaćin je podijelio svojim gostima poklone, a onda su se ekipi pridružile Nenadove kolegice iz folklora i zapjevale što se svima jako svidjelo. Što se tiče cjelokupnog dojma za večeras - mislim da smo ipak bili veseliji jučer i mislim da je jučer čak bilo bolje nego danas što se tiče atmosfere", iskren je bio Goran.

icon-expand Desert, Večera za 5 FOTO: RTL