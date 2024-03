Neraskidiva ljubav punice i zeta - Toca pred kamerama dobio za uho: 'Vidi što mi radi...'

Domaćin Tomislav Toca Župan je kraj prve ovotjedne 'Večere za 5' završio svirkom i pjesmom, no Mariu se iznenađenje nije svidjelo. ''Moram reći da takvu vrstu glazbe ne slušam, no dečkima svaka čast na trudu. Tocina je večera i njegova volja to poslušati tako da poštujem'', komentirao je Mario. ''Domaćin je ostavio jako dobar ukupan dojam, čak mogu reći izvrstan – jako je bio opušteno, zanimljivo, on je bio pričljiv. Stvarno super!'', komentirao je Ivan.

Domaćin Toca je zadovoljan cjelokupnom večerom, a ne bi ništa izdvojio. ''Mislim da je cijela večera bila na nivou, dobro smo se zafrkavali, pričali smo i smijali se, što je najbitnije'', rekao je domaćin.