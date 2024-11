Nermin ne jede svinjetinu, no to ga nije spriječilo da digne desetku za sjajnu Kristinu! Najkritičnija je bila Iva - zbog obilnog deserta umanjila ocjenu

Pripravu večere Kristina je započela glavnim jelom nazvanim 'Ribbe'. Svinjetina koju Norvežani jedu za Božić bila je prvo jelo kojeg se domaćica prihvatila. "Svinjska rebarca me nikad nisu zanimala jer sam odrastao u društvu koje to ne zanima. Ne znam kakvog je to izgleda i okusa", komentirao je Nermin. Uz rebarca, spravila je Kristina i jabuku te kupus. Nakon kompleksnog glavnog jela, okrenula se Kristina desertu nazvanom 'Cuatro Leches'. "To bi bilo... četiri mlijeka", zapitala se Marija. "Zanimljiv mi je viski, moglo bi to biti u desertu, možda se i proveselimo na desertu," nasmijala se Katarina. Uskoro je Kristina potvrdila da će u kolaču biti i viski. "Volim sočne deserte", ponadala se Marija da će Kristinina slastica biti baš takva. Za kraj, ekipa je krenula na toplo predjelo - 'Pierogi'. "Ovo je talijansko predjelo, ne znam, vjerojatno unutra ima i luka i jabuke", kroz smijeh je otkrio Nermin. "Mislim da će dinstati špek i luk s nečime", zaključila je, pak, Katarina.