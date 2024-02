Burno na večeri kod Silvane! Kandidati pucaju od nervoze: 'Smijem ja reći do kraja?!'

Posljednja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' je bila poduzetnica i kozmetičarka Silvana Slugić, a za desert je pripremila svoj izmišljeni kolač 'Queen', od kreme i smrvljenih keksa.

Na kolaču je Gabrijel primijetio neotopljen šećer. ''Treba li šećer biti tako hrskav?'', upitao je domaćicu. ''To nije šećer, to je keks. On je tako hrskav'', odgovorila je domaćica Silvana, a odmah se nadovezala Irena s pitanjem je li stavljala šećer u keks. ''Ima vanilin šećera i malo, malo šećera'', objasnila je Silvana.

Irena je potvrdila da upravo taj šećer Gabrijel i ona osjete u kolaču. ''Ne, ne ajde jedi'', rekla je domaćica tvrdeći da je nemoguće da osjete šećer, s obzirom da ide vrući maslac, koji bi ga trebao potpuno otopiti. Irena i Gabrijel su domaćici priznali kako im navedeno ne smeta, no da ih je zanimalo objašnjenje. ''Smetao mi je taj šećer koji sam naglasila, pokušali su mi reći da nije. No, ne možeš me uvjeriti – je, šećer je, ja to ne volim i to sam komentirala'', naglasila je uzrujano Irena.

Štefica je rekla kako joj navedeni šećer nije smetao jer postoje kolači gdje je cilj osjetiti takav šećer. ''Možda samo nismo svi naviknuti na to'', zaključio je Gabrijel.