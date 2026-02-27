Neslano jelo razočaralo kandidate 'Večere za 5': Je li to presudilo Markovoj večeri?

U finalnoj večeri popularnog kulinarskog showa "Večera za 5", domaćin Marko iz Dugog Sela pred goste je iznio svoje glavno jelo, ambiciozno nazvano "Šarena rapsodija". Očekivanja su bila velika, no nakon prvih zalogaja za stolom je zavladala tišina, a potom i rasprava o jednom ključnom, ali zaboravljenom elementu koji je prijetio potpunim fijaskom teletine s povrćem.

Iako je jelo na tanjuru izgledalo bogato i primamljivo, gosti su brzo primijetili da nešto fundamentalno nedostaje. Prva je led probila Lukrecija, koja je bez okolišanja zatražila sol. "Meni stvarno fali soli. Pa ako imaš, ne bi bio problem da mi doneseš. Sve mi je nezaslanjeno, i krumpiri i meso", iskreno je komentirala, pokrenuvši lavinu sličnih reakcija.

Nataša se složila, istaknuvši kako jelo uopće nije bilo začinjeno, dok je Mahir, inače sklon životu bez previše soli, priznao da čak i njemu nedostaje okusa. Rasprava se proširila s tanjura na tanjur, a gosti su se jednoglasno složili da je nedostatak osnovnih začina, soli i papra, zasjenio trud uložen u pripremu teletine i bogatog priloga od povrća.

Suočen s kritikama, domaćin Marko je priznao svoju pogrešku. "Ne, ne, rekao sam ja da sam nešto zaboravio staviti unutra. Jako bitna stvar", kazao je, ostavljajući goste da nagađaju o kojem se tajnom sastojku radi. Ipak, nije se radilo o egzotičnoj mirodiji, već o nečem puno jednostavnijem. "Zaboravio sam ono što svaki dan koristim u prehrani, mješavinu začina", otkrio je Marko.

Nataša je primijetila kako bukovače, koje inače imaju snažnu aromu, uopće nisu dale svoj okus. "Mislila sam da je taj sastojak kojeg nema da su bukovače, ali nema ih", izjavila je, sugerirajući da ni ostali sastojci nisu došli do izražaja.

Također, povela se rasprava i o samoj teksturi mesa. Dok su neki bili zadovoljni, drugi su se požalili na žilavost. "Nije masnoća, to je baš tetiva ozbiljna i onda iritira zašto je žilavo", objasnio je Marko, dok je Petar stao u njegovu obranu, komentirajući kako muškarci ponekad ne znaju izabrati najbolji komad mesa.

Na kraju, iako su se tanjuri ispraznili, "Šarena rapsodija" ostat će zapamćena kao jelo velikog potencijala koje je pokleknulo pred osnovnim kuharskim pravilom.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.