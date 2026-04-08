Ni Mandina večera nije prošla bez Franjinih zamjerki: 'Svaku večer imate neku zamjerku, a uvijek počistite tanjur'

Treći dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' ekipu je u Požegi ugostila Manda Crnjac. Za pripremljenu hrenu osvojila je 35, a ukupno 68 bodova pa se tako smjestila na drugo mjesto ovotjedne ljestvice

Nakon nabavke namirnica na tržnici, domaćica se bacila na pripremu glavnog jela 'Nitko kao ja', musake s mljevenim mesom i krumpirom. Predjelo 'Moj je život Švicarska' iza naslova skrivalo je bruskete koje je domaćica prvi put kušala u Švicarskoj i tamo joj se to jako svidjelo. Naziv predjela navelo je goste da pomisle da je riječ o plati sireva, pohanom siru ili nekom sličnom jelu u kojem je sir glavna zvijezda. Ipak, kad je vidjela sastojke, Emilija je ispravno pretpostavila da je riječ o brusketama.

Desert 'Za sve postoji prvi put' pripremala je na kraju i to je uistinu bio prvi put da je radila taj desert. Kako kaže, kolači joj nikako ne uspijevaju i slastice joj nikako ne idu po planu, ali ovaj put se odvažila za goste pripremiti cheesecake u čaši.

Opuštena atmosferica, domaćica vesela, sam početak je obećavao", komentirao je Dražen kad se ekipa okupila kod Mande. Nakon prigodne zdravice, ekipa se smjestila za stol, a domaćica poslužila predjelo. Mislim da Manda misli da sam ja najstroži u ekipi, a vjerojatno i jesam. I drago mi je da jesam", zaključio je Franjo.

To predjelo bez obzira na količinu, koja je bila mala, je bilo ukusno, ali definitivno prepečeno", komentirao je strogi Franjo, dok se Saneli baš svidjelo: Bruskete su bile jako hrskave i tople i to mi je baš bilo fino."

Musaka bi, kao i svako jelo, morala bi imati neku svoju dekoraciju, ne može samo biti posuto peršinom kao lopatom", komentirao je izgled glavnog jela Franjo kad je musaka stigla pred goste. Nakon još nekoliko Franjinih komentara Manda mu je rekla: Franjo vi svaku večer imate neku zamjerku, a svaku večer počistite tanjur", pa je Franjo rekao: Pa kad sam gladan", a zatim dodao: Nisu to zamjerke, to je stvar ukusa."

Drugi gosti također su primijetili kako Franjo uvijek nađe neku zamjerku jelu, a uvijek pojede sve do kraja. Prije deserta Manda je gostima donijela igle za pletenje i vunu kako bi se okušali i u toj vještini, jednoj od Mandinih najdražih kad se želi opustiti. Neki gosti s veseljem su prihvatili izazov, ali Sanela je priznala kako joj se to nije svidjelo jer u tome stvarno nije vješta.

Desert se gostima jako svidio, pa su gosti bili pomalo sumnjičavi prema Mandi i njezinim izjavama o tome kako nije vješta u pripremi kolača: Malo mi je teško povjerovati da majka četvero djece i tako dobra domaćica po prvi put radi neki kolač", rekao je Dražen, a za sam desert rekao: Desert je bio bomba."

Nakon večere domaćica je gostima poklonila kape koje je sama isplela, a onda je još preostalo samo još ocijeniti hranu i atmosferu. Za večeru Manda je od Dražena i Emilije dobila devet bodova, od Sanele deset, a od Franje sedam. Za atmosferu je od Sanele dobila deset, od Dražena sedam. Od Emilije devet, a Franjo je priznao: Malo me povrijedila domaćica s komentarom i od tog sam se momenta povukao i nije mi bilo tako ugodno kao prije", i domaćici dao sedam bodova.

