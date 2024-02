Pamtite li 'Večeru za 5' na kojoj je bilo više razmirica? I ona posljednja je protekla u drami

Posljednja kandidatkinja ovog tjedna 'Večere za 5' bila je pjevačica Tina Fain iz Zadra, gledateljima već poznata iz showa 'Superpar'. Mirjanu je tijekom večere zanimalo kako se snalazi kada pjeva po svadbama, kako se brani od pijanih ljudi, s obzirom na to da joj se Tina čini previše plaha. ''Ovisi, no ja sama postavljam granice i mislim da bi to svaka žena trebala. Moje najveće oružje je mikrofon i kada god imam neki problem to jasno kažem. Ako imam neki jači problem, na primjer prolijevanje zvučnika ili mene – prestajem sa svirkom tog trenutka'', objasnila je Tina. Irena se ne slaže s Mirjanom da je Tina preplaha.

''Mirjana nemoj me zezati, ona plaha?! Tebe je napala, popljuvala te od glave do pete. Ta se zna snaći da je baciš u more... Ajde molim te, nemoj glumiti sada'', komentirala je Irena. ''Mora da tamo dolaze svetice pjevati'', dodala je.