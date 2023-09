Nikad viđeno u 'Večeri za 5'! Jerko za pljeskavice koristio šestar: 'Probala sam glavno jelo iz poštovanja'

Uslijedilo je predjelo! Piccolo Bianco skrivao je grah s mlijekom. "To je tradicionalno međimursko jelo, tako je i trebalo izgledati", izjavila je Jelena. "Pojela sam toliko tek da probam", poručila je Božena. "Nije mi odgovaralo mlijeko, a niti grah", zaključila je. Jelena je s predjelom bila zadovoljna, a onda je uslijedila mesna rapsodija - Pusti otok.

Hrenovke kao palme, pljeskavica i jeger kao panj i deblo - Jerko se potrudio oko dekoracije glavnog jela. "Meni je to izgledalo kao naseljeni otok", komentirao je odmah Božidar. "S obzirom na to da je komičar pripremao, izgledalo mi je komično", dodala je Jelena, a simpatije je Pusti otok osvojio i od Božene. Uz Pusti otok, išla je i krumpir salata te mladi luk. "Okus glavnog jela mi nije odgovarao, ne jedem ništa od toga, no iz poštovanja prema njemu sam probala", otkrila je Božena. Božidar je, pak, pohvalio Jerkovu pljeskavicu. "Jerko je dokazao da nije toliko nesposoban koliko misli", zaključio je.