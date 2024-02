Nikola večerom oduševio dame, no Daniel mu je presudio osmicom: 'Nedostajali su mi neki elementi, neke stvari nisu bile dovoljno dobre'

Ugostitelj Nikola Rašin ugostio je protukandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je visokih 38 bodova! Nije uspio povesti, u utrci za pobjedu su i dalje Irena i Tina! Presudio je Nikoli Daniel, koji mu je jedini dao 8 bodova. Dame su bile prezadovoljne večerom pa su domaćinu udijele desetke, dok je osjetljivi Daniel presudio osmicom. "Večera mi je bila jako dobra, ali nedostajali su mi neki elementi, neke stvari, poput deserta, nisu bile dovoljno dobre", objasnio je Daniel svoju osmicu.

Pripravu večere Nikola je započeo glavnim jelom - lignjama. Odlučio ih je puniti i spraviti pod pekom s krumpirima. 'Torpedo pod čripnjom' Tini je dao do znanja da se radi upravo o punjenim lignjama. I Daniel je u potpunosti pogodio o čemu se radi. Ekipa se radovala Nikolinim lignjama, a on se potom okrenuo pripravi deserta. 'M... Con Zuccehero' naziv je deserta, a Irena je detektirala čokoladni kolač. "Ime mi je misteriozno, vjerojatno trenutno nisam dovoljno kreativan da pogodim što bi to moglo biti", komentirao je Daniel. Nakon deserta, spravio je Nikola i predjelo 'Biser u oklopu'. "Bit će hladne školjke", pretpostavio je Daniel o predjelu. I ostatak ekipe složio se s njim. Jakobove kapice spravio je Nikola za kraj.

Domaćin se potom okrenuo pripremi dočeka gostiju i prigodnih aperitiva - orahovca, višnjevca i domaće rakije. "Bio je jako umoran od vina s kojim se počastio", komentirala je domaćica Irena. "Okus orahovca je bio odličan", dodala je. Baš njega je domaćin sam radio pa su mu posebno značile te pohvale ekipe.