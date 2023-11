Nikolina i Matei ne bi mogli biti u vezi s osobom koja nije vegan: 'To je drugačiji sustav vrijednosti'

Nikolinin suprug je također vegan. ''Bio je vegetarijanac, a uz mene je postao vegan'', rekla je Nikolina je. ''Bez prisile, moram napomenuti. Njemu je isto bilo najteže odreći se sira'', dodala je.

Sandy smatra kako bi, iako je vegan, mogao biti u vezi s osobom koja je vegetarijanac ili mesojed, no Matei ne misli tako. ''Ne bih mogao biti u vezi s osobom koja je mesojed ili vegetarijanac jer ipak to nije samo prehrana već i način života'', komentirao je Matei, a Nikolina smatra isto. ''To je potpuno drugačiji sustav vrijednosti jer meni je veganstvo jako visoko, ako ne i na prvom mjestu mojih životnih vrijednosti. Tako da mislim da tu ne bi bilo budućnosti'', objasnila je domaćica Nikolina.