Nikolina oduševila ekipu i jako iznenadila Ljubu: 'Ja ova jela nikad nisam ni vidio ni čuo ni jeo'

Uslijedile su potom 'Punjene rolice' za predjelo. "Baš je lijepo složila tanjur", komentirala je Nina domaćicu. "Predjelo je izgledalo jako lijepo, no čudio sam se jer to nikad u životu nisam vidio, što ću sada mila majko, ali nema veze, našao sam hrabrosti da probam i to", zaključio je Ljubo. "Nikolina je bila baš opuštena, opuštenija nego prijašnjih dana", komentirao je domaćicu Zoran. "Bila je jako ugodna atmosfera", otkrio je Ljubo.

Glavno jelo s domaćim kruhom, njokima i slaninom Nikolininog oca svidjela se ekipi. "Svakako mi se to svidjelo, domaći pršut, panceta, to mi govori da se svojski potrudila oko večere, time je u mojim očima veća", pohvalila je domaćicu Nina. "Piletina je bila jako dobra i meka, no panceta je bila previše žestoka", komentirao je Zoran. "Volim jaču hranu pa je meni to odgovaralo s njokima i blagim umakom, jako dobro su se sklopili okusi, no količinski mi je puno jer ja navečer inače ne jedem", zaključila je Nina.