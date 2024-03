'Novac ću potrošiti na društvo i na obitelj'! Pobjednica tjedna je Dunja, plasmanom iznenadio i domaćin Dinko

Pripravu večere započeo je današnji domaćin desertom naziva 'Veselica od dunje i jabuke'. "To je to, nešto s dunjama i jabukama", prognozirao je Zlatko. "Možda neka štrudla od jabuka i dunja", dodala je Dunja. Štrudlice od tikve, dunje i uz pečenu jabuku punjenu orahom poslužene su ekipi za desert. Nakon što je spravio desert, Dinko se okrenuo glavnom jelu naziva 'Jelen trči šumicom'. "Možda nije stavio jelena u sastojke", ponadao je Mario mesu. "Možda bude gulaš s vrganjima", pretpostavila je Dunja. Ekipa je bila u zabludi. Glavno jelo sadržavalo je veganske okruglice u umaku od vrganja i šumskih gljiva, s valjušcima kao prilogom. Posljednje čega se Dinko prihvatio bilo je predjelo - 'Paketić iz vrta'. "To će vjerojatno biti neko povrće", pretpostavio je Zlatko. "Povrće", dodala je i Dunja. Žitarice, šljive i razno povrće - spravio je Dinko verziju rižota za predjelo. "Imam rižu, zob, kvinoju i leću. Kombiniram to s povrćem, tikvicom i mrkvom", zaključio je Dinko.