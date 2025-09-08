Nove epizode 'Večere za 5' otvara domaćica Sandra! 'Pobjeda mi nije toliko bitna'

Prvi dan prvog tjedna novih epizoda gledateljima omiljene 'Večere za 5' kuhat će Sandra Landekić, koja će u općini Vrbanja ugostiti umirovljenog branitelja Nenada Kračuna, radnika u drvnoj industriji Zlatka Nikolića, frizera Gorana Levara te njegovateljicu Željku Blaževac.

Sandra se prijavila u show zbog ljubavi prema kuhanju i želji za upoznavanjem novih ljudi. U kuhinji je organizirana i uredna te najčešće priprema jela kojih se zažele njeni ukućani, a u slobodno vrijeme uživa u crtanju, slikanju i izrađivanju raznih figurica od gipsa, a nada se da će joj to uskoro postati i posao. Ova supruga i majka dvije djevojčice, Sandre i Mile, sebe opisuje kao zanimljivu i druželjubivu osobu koja voli upoznavati nova ljude, a kako je trenutačno domaćica i dane provodi s malim kćerima uz osmijeh kaže: "S djecom je svaki dan zanimljivo, jako burno, a opet ima dana kad je sve savršeno tako da su nepredvidive skroz."

"Pobjeda mi nije toliko bitna, bitno mi je da sudjelujem i da se zabavimo", najavljuje Sandra i dodaje: Od moje večere se može očekivati da će sve proći u redu, da ćemo se lijepo zabaviti i najesti." Svoju večeru pripremit će s brokulom, carskim mesom, mrkvom, začinskom paprikom, pistacijama, mascarponeom i mljevenim keksima. "Brokula - to je nešto što ne znam volim li ili ne jer ju nikad nisam jeo", iskreno će reći Zlatko, a Goran komentirati začinsku papriku: "Ako je preljuta neće proći kod mene jer ne volim toliko ljuto."

