Novi prilog! Na predjelu zalijepljene salvete: 'Bila je prilično ukusna – ja sam pojeo jednu'

''To što su se salvete zalijepile me nije tangiralo, niti me je uopće smetalo'', komentirao je Toca. ''To je sve normalno u kuhinji'', dodao je. Domaćica je komentirala kako bi kiflice bile bolje da su se stigle ohladiti, no Toci su i ovako bile ukusne. ''Meni si ukus pogodila, taman je slana, fino je hrskava...'', priznao je domaćici.

Tako je Toce započeo razgovor s kritikom. ''Nije pometeno'', rekao je domaćici. ''O pa to svekrva mete, ne metem ja to. Nemam ja vremena da metem to'', obranila se domaćica. ''Kuma je lijena, no pomest će ona to. Ja ću joj pomoć to srediti'', našalila se Karmela koja je inače i prijateljica današnje domaćice Martine. ''Htjela sam se riješiti kiflice zbog zalijepljene salvete na njoj, na kraju sam je ostavila na tanjuru – nisam mogla pojesti to'', priznala je Karmela. ''Mogu ti reći da je salveta bila prilično ukusna – ja sam pojeo jednu'', našalio se Ivan, a i Mario smatra da je baš tako moralo biti.

