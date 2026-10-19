Od bračnog para do pjevačice i majke šestero djece: Upoznajte nove kandidate 'Večere za 5'!

Tjedan otvara 50-godišnja poduzetnica i majka troje djece Maja Valetić . Sebe opisuje kao veselu i smirenu osobu koja voli pomagati drugima i svaki dan traži sitnice koje će joj izmamiti osmijeh na lice. Maja ističe kako od malih nogu obožava kuhati, baš kao i peći slastice za svoje bližnje.

Kaže kako je krasi natjecateljski duh, a prijavom u emisiju željela je ispitati svoje kulinarske sposobnosti u odnosu na druge.

S obzirom na to da imam mindset ratnice, sasvim prirodno je da očekujem pobjedu", poručuje.

Uz nju, ovaj tjedan kuhat će i 34-godišnja marketing menadžerica Katarina Pavleković, koja u slobodno vrijeme – peče kolače.

Bavila sam se i profesionalnije kolačima, ali kako dosta putujem i često me nema u Hrvatskoj, više mi je to postao hobi", kaže i dodaje kako je iz tog razloga dosta kritična kad isprobava tuđe slastice.

Sebe opisuje kao veselu, nasmijanu i empatičnu osobu koja voli puno pričati, ali je ponekad i sramežljiva. Svoju kuhinju svakodnevno dijeli sa suprugom Danielom, kojeg je odlučila povesti i u emisiju!

Daniel Pavleković 39-godišnji je kuhar po struci, koji se bavi stiliziranjem hrane, a s Katarinom je u skladnom braku već šesnaest godina. Zajedno obožavaju putovati i stvarati uspomene po cijelome svijetu.