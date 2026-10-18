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Večera za 5

Od raskošnih boja do elegantnog minimalizma: Pogledajte kako su kandidatkinje 'Večere za 5' ukrasile stolove!

Ovotjedne kandidatkinje 'Večere za 5' nisu se potrudile samo oko ukusnih jela, nego i oko uređenja svojih stolova. Od cvjetnih aranžmana do detalja inspiriranih ruskom tradicijom, svaka je domaćica pokazala svoj stil, a posebno je oduševila elegantna dekoracija pobjednice Marije Benjak

RTL.hr
18.10.2026 08:00

Osim kulinarskih vještina, kandidatkinje ovotjedne 'Večere za 5' pokazale su i kreativnost u uređenju svojih stolova. Svaka je domaćica dekoracijom nastojala stvoriti poseban ugođaj za svoje gošće, a stol pobjednice Marije Benjak izazvao je posebno oduševljenje. Marija se odlučila za elegantni minimalizam s bijelim stolnjakom i bijelim ružama, a Ekatarina je njezinu dekoraciju usporedila s onom u hotelu s pet zvjezdica!

dekoracija, Večera za 5
dekoracija, Večera za 5 FOTO: RTL

Ljubica je svoj stol ukrasila grožđem i suncokretima, unijevši u prostor toplinu i jesenski ugođaj.

dekoracija, Večera za 5
dekoracija, Večera za 5 FOTO: RTL

Blaženka je odabrala prekrasan ljubičasti cvjetni aranžman koji se savršeno slagao s tanjurima. 

dekoracija, Večera za 5
dekoracija, Večera za 5 FOTO: RTL

Ekatarina je pak imala najšareniji stol, inspiriran ruskom tradicijom, a među zanimljivim detaljima našla se i babuška s čačkalicama.

dekoracija, Večera za 5
dekoracija, Večera za 5 FOTO: RTL

Kristina je također odabrala minimalističko uređenje, no jednostavnost njezina stola razbio je raskošan, šareni buket hortenzija.

dekoracija, Večera za 5
dekoracija, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako su se dekoracije razlikovale, svaka je na svoj način odražavala osobnost domaćice i pridonijela atmosferi večere.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 dekoracije stola
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