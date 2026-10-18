Od raskošnih boja do elegantnog minimalizma: Pogledajte kako su kandidatkinje 'Večere za 5' ukrasile stolove!

Osim kulinarskih vještina, kandidatkinje ovotjedne 'Večere za 5' pokazale su i kreativnost u uređenju svojih stolova. Svaka je domaćica dekoracijom nastojala stvoriti poseban ugođaj za svoje gošće, a stol pobjednice Marije Benjak izazvao je posebno oduševljenje. Marija se odlučila za elegantni minimalizam s bijelim stolnjakom i bijelim ružama, a Ekatarina je njezinu dekoraciju usporedila s onom u hotelu s pet zvjezdica!

Ljubica je svoj stol ukrasila grožđem i suncokretima, unijevši u prostor toplinu i jesenski ugođaj.

Blaženka je odabrala prekrasan ljubičasti cvjetni aranžman koji se savršeno slagao s tanjurima.

Ekatarina je pak imala najšareniji stol, inspiriran ruskom tradicijom, a među zanimljivim detaljima našla se i babuška s čačkalicama.

Kristina je također odabrala minimalističko uređenje, no jednostavnost njezina stola razbio je raskošan, šareni buket hortenzija.

Iako su se dekoracije razlikovale, svaka je na svoj način odražavala osobnost domaćice i pridonijela atmosferi večere.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.