Od večeras nove epizode 'Večere za pet': Ovaj tjedan kuhaju Dubrovčani!

Obožavani kulinarski show koji je godinama dio svakodnevice gledatelja RTL-a ovaj tjedan donosi nove kandidate, nova druženja, slasne recepte i, naravno, neizostavno ocjenjivanje za stolom. Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima?

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Nema večere do 'Večere za 5'! Obožavani kulinarski show koji je godinama dio svakodnevice gledatelja RTL-a ovaj tjedan donosi nove kandidate, nova druženja, slasne recepte i, naravno, neizostavno ocjenjivanje za stolom. Upravo je u tome i čar 'Večere za 5' - osim onoga što se nalazi na tanjuru, gledatelji iz večeri u večer upoznaju različite ljude, njihove navike, karaktere i male životne priče, a svaki novi tjedan donosi potpuno novu ekipu i nova iznenađenja.

icon-expand icon-close icon-close Večera za 5, Dubrovnik FOTO: RTL

Ovaj tjedan kuhat će se u Dubrovniku i okolici, a petero kandidata pokazat će što znaju pripremiti svojim novim gostima. Svaki od njih imat će priliku osvojiti simpatije suparnika, ali i što bolje ocjene, a onoga tko na kraju tjedna bude najbolji očekuje nagrada od 1000 eura.

icon-expand Večera za 5, Dubrovnik, Katarina FOTO: RTL

Prva će kuhaču u ruke uzeti Katarina (30) iz Trstenog, koja se udala u Dubrovnik i danas živi u okolici sa suprugom i dvije kćeri. Za sebe kaže da je klasična žena koja se voli uređivati, a posebno uživa u šminkanju i uređivanju noktiju. Kao svoju najveću manu ističe tvrdoglavost, a svojim vrlinama smatra to što je dobra i osjećajna. U 'Večeru za 5' prijavila se kako bi upoznala nove ljude i doživjela novo iskustvo, a gledateljima obećava puno smijeha i dobru atmosferu. Mislim da ću ovaj tjedan biti dosta vesela, a i da neće biti dosadno zato što puno pričam", najavljuje Katarina. Svojim će gostima za glavno jelo poslužiti lungić, a hoće li upravo njezina večera biti dobar početak dubrovačkog tjedna, doznat će se već u prvoj epizodi.

icon-expand Večera za 5, Dubrovnik, Antun FOTO: RTL

Drugi dan kuhat će Antun (35), pomorac iz Dubrovnika koji danas živi u Mokošici. Zaljubljenik u more, Antun je svoj životni poziv pronašao upravo u pomorstvu, a priznaje kako mu je, otkako ima malo dijete, teže odlaziti od obitelji. Ipak, tehnologija mu omogućuje da sa svojima ostane u kontaktu i dok je daleko. Za sebe kaže da je eksplozivan i brzoplet, no ističe kako je uvijek spreman pomoći drugima. Otići na barku je meni odmor za dušu", kaže Antun koji će svojim gostima pripremiti morske namirnice koje je sam ulovio!

icon-expand Večera za 5, Dubrovnik, Zoran A FOTO: RTL

U dubrovačkom tjednu kuhat će i poduzetnik Zoran A. (42) iz Cavtata. Bavi se pustolovnim turizmom i suvlasnik je pustolovnog parka, a slobodno vrijeme najradije provodi u pokretu i prirodi - na biciklističkim, penjačkim i kajakaškim turama. Više od 20 godina član je HGSS-a, a posljednjih se godina posvetio i triatlonu, pa su mu trčanje i plivanje važan dio života. Zoran kaže da može plivati i na temperaturama od minus pet stupnjeva, zbog čega vjeruje da se može nositi i s konkurencijom u 'Večeri za 5'. Ipak, natjecanje mu nije najvažnije - želi upoznati nove ljude i kušati ono što će pripremiti njegovi domaćini, a svoje će goste pokušati zadiviti morskim delicijama.

icon-expand Večera za 5, Dubrovnik, Zoran K FOTO: RTL

Za dobru atmosferu za stolom pobrinut će se i Zoran K. (56), glazbenik i hedonist iz mjesta Lozica koji već ima iskustva s RTL-ovim kulinarskim emisijama. Sudjelovao je u 'Večeri za 5 na selu' i 'Tri, dva, jedan kuhaj!' a ponovno se prijavio u emisiju jer, kaže, obožava druženja i finu hranu. Zoran nastupa po hotelima, restoranima i brodovima, gdje svira harmoniku, a odnedavno odlazi u teretanu kako bi ostao u formi te, kako kroz smijeh kaže, spržio kalorije. Kandidate ću nastojati ugostiti kao što bih sebe i nastojat ću da im bude nezaboravno", kaže Zoran, koji vjeruje da će s lakoćom pobijediti konkurenciju.

icon-expand Večera za 5, Dubrovnik, Mija FOTO: RTL