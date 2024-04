'Odavno nisam nešto ljepše jela!' Florijan oduševio ekipu telećim jetricama

Treći domaćin ovotjedne 'Večere za 5' je upravni pravnik Florijan Žižić , a protukandidate je ugostio u selu Rupe koje su gosti pohvalili kako je bajkovito. Florijan je za predjelo je poslužio naziva teleća jetrica s palentom 'Umido na rupski', a Goran je komentirao kako ga navedeno jelo podsjetilo na lovački gulaš. ''Ima dosta začina i klinčića pa to daje jedan poseban štih tako da je to jedno s drugim neopisivo'', rekao je Goran, a jelo je pohvalila i Ivana. ''Nisam odavno nešto ljepše jela, čak sam rekla i Florijanu da mi spakira za van'', rekla je Ivana. ''Baš sam bila oduševljena: okusom, teksturom, svime! Stvarno je bilo perfektno'', dodala je.

Gosti su pohvalili i kruh, a domaćin je otkrio kako ga je zamijesila njegova žena što protukandidatima nije zasmetalo. ''To ne umanjuje situaciju, mora ti netko malo pomoći'', komentirao je Goran. Florijan je komentirao kako mu je drago što su se svi skupili uživaju na večeri baš na ovom mjestu. ''Mislim da je trebao organizirat i jednu malu vožnju po selu Rupe da vidimo sve te ljepote kojima se on stalno ponosi'', komentirao je Casper. ''I to baš u traktorima'', dodao je, a domaćin je rekao kako je pun ljudi vozio u traktorima i prikolici pa da bi mogao i protukandidate.

