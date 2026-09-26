Omiljeni Tomislav iz 'Večere za 5' za RTL.hr: 'Klinci su bili oduševljeni jer gledaju tatu na telki, a novac od nagrade potrošili smo na...'

Ugostitelj Tomislav Pavlović u 'Večeri za 5' osvojio je kandidate i gledatelje ukusnim specijalitetima, ali i svojom toplom obiteljskom pričom. Kao otac šestero djece Mile (5), Roka (8), Juraja (11), Viktora (12), Olivera (17) i Filipa (20) istaknuo je kako mu je upravo očinstvo najveća životna vrijednost i ostvarenje.

Nakon završetka ovotjednih epizoda, Tomislav je za RTL.hr podijelio kako je izgledalo obiteljsko okupljanje ispred malih ekrana, gdje su proveli zasluženi odmor i kakve je uspomene ponio sa snimanja.