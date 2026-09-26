Omiljeni Tomislav iz 'Večere za 5' za RTL.hr: 'Klinci su bili oduševljeni jer gledaju tatu na telki, a novac od nagrade potrošili smo na...'

Ugostitelj Tomislav Pavlović u 'Večeri za 5' osvojio je kandidate i gledatelje ukusnim specijalitetima, ali i svojom toplom obiteljskom pričom. Kao otac šestero djece Mile (5), Roka (8), Juraja (11), Viktora (12), Olivera (17) i Filipa (20) istaknuo je kako mu je upravo očinstvo najveća životna vrijednost i ostvarenje.
Nakon završetka ovotjednih epizoda, Tomislav je za RTL.hr podijelio kako je izgledalo obiteljsko okupljanje ispred malih ekrana, gdje su proveli zasluženi odmor i kakve je uspomene ponio sa snimanja.
Jeste li s djecom gledali ovotjednu 'Večeru za 5'? Kako su reagirali? Koliko su stari?
Naravno da sam gledao s djecom i suprugom... Oni su to jedva dočekali! Klinci su bili oduševljeni, pogotovo jer gledaju tatu na telki. Svakako vole gledati 'Večeru za 5' bez obzira na to tko kuha. Klinci su Mila (5), Roko (8), Viktor (12), Juraj (11), Oliver (17) i Filip (20).
Jeste li u međuvremenu potrošili novac od nagrade na putovanje, ili nešto drugo? Gdje ste išli?
Lovu smo potrošili na ljetovanje u okolici Murtera i Vodica...
Kakav dojam je na Vas ostavilo sudjelovanje u 'Večeri za 5'? Jeste li ostali u kontaktu? S kim?
Dojam je bio i ostao prekrasan... Od ugodnih druženja, uz puno pjesme i fine hrane. Jako mi je bilo lijepo upoznati nove ljude, također i ekipu iza kamere koja to sve odrađuje... Fakat su svi prekrasni ljudi i pravi profesionalci, svaka čast! Samo iskustvo je donijelo i neka nova prijateljstva... Najviše se čujem i vidim s Renom, ali i s ostalima sam u kontaktu.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo!