Ona je Barbie 'Večere za 5': Nataša ima roza ubruse, rukavice, pregaču i kuhinjska pomagala!

Nataša Posavec Kocijan domaćica je 'Večere za 5' koja je svojim energičnim nastupom i jedinstvenim stilom već prvog dana podigla prašinu i postavila visoka očekivanja. Prije nego što su uopće kročili u njezin dom, gosti su imali jasnu viziju onoga što ih čeka – večeru koja će biti sve samo ne obična.

Očekivanja na maksimumu: "Žena je turbo, vesela i puno priča!"

Čini se da Nataša nikoga nije ostavila ravnodušnim. Natjecatelji su složni u jednom – od nje se ne očekuje tiha i mirna večera, već prvenstveno dobra zabava. "Od današnje domaćice očekujem prvenstveno zabavu", izjavila je Anita, sažimajući opće raspoloženje. "Žena je turbo, žena je vesela, puno priča. Nadam se da će i ta hrana biti okej", dodala je, jasno dajući do znanja da je atmosfera jednako važna kao i jelovnik.