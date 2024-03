Ono kad domaćica pronađe dlaku u svome jelu i sve nasmije! 'Dobro da sama sebe ne ocjenjujem'

Karmela Elijaš Bašura je bila treća ovotjedna domaćica 'Večere za 5' , a za glavno jelo pripremila je juneće šnicle pohane u bijelom vinu, pire krumpir i šopsku salatu naziva 'Pijano pohano'.

Toca je odmah pohvalio izgled jela. ''Rijetko kada sam doživio takav ushit da je tako fino složeno na tanjuru'', komentirao je Toca.

''Što je najgore, našla sam sama sebi dlaku u tanjuru. Vidi ovo – dobro je da ne mogu sama sebe ocijeniti danas'', priznala je domaćica Karmela gostima. ''Nadam se da kod vas nema dlaka'', dodala je. ''Večeras nisam ja pronašao dlaku, no domaćica je i to odmah na početku jela. Umjesto da je pokušala to zataškati rekla je na glas te je izvukla van iz jela'', objasnio je Ivan.

Protukandidatima se posebno svidio Karmelin domaći kruh poslužen uz glavno jelo. ''Jesi to kupila na pijaci?'', upitala ju je odmah Martina. ''Mijesila sam kruh...'', odgovorila joj je domaćica. Gosti su odmah komentirali njihov odnos, a Martina je priznala da se samo šalila. ''Kruh je bio poprilično dobar, no možda nedovoljno izmiješan, s obzirom na to da sam pronašao nekoliko grudica brašna u njemu'', komentirao je Ivan. ''No, okusom je bio savršen'', dodao je. ''Da ne znam da ga je sama radila, mislio bih da je iz neke top pekare'', priznao je Mario. ''Kruh je bio najjači dio večere'', dodao je.