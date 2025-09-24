Osebujna Nataša podigla prašinu u 'Večeri za 5', komentara ne nedostaje: 'Puna je života. S ovom ženom bih voljela ispijati kave'

Svojim osebujnim stilom oduševila je i brojne gledatelje koji su pohrlili u komentare na društvenim mrežama.
"Ona je meni super, baš je otkačena", "Kako je smiješna", "To je taj đir, puna duša života, buntovna, slobodna, svoja, neopterećena s onim 'što će selo reći'. S ovom ženom bih voljela ispijati kave", "Jedinstvena je", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.
Nataša je večeru pripremala u roza outfitu, a imala je čak i roza ubruse. Zbog toga nas je podsjetila na Barbie.
Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.