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Večera za 5

Ovaj desert mlade Lucije oduševio je goste 'Večere za 5': Evo kako ga pripremiti kod kuće

Ako volite jabuke, ovaj desert sigurno će vas osvojiti! Mlada Lucija Rotim iz 'Večere za 5' otkrila je kako pripremiti 'Hrskavo iznenađenje', slasticu koja spaja mirisne jabuke s cimetom, hrskave kore i osvježavajući sladoled od vanilije

RTL.hr
31.10.2026 18:00

Šesnaestogodišnja Lucija Rotim iz Đakova, najmlađa natjecateljica ovotjedne 'Večere za 5', pokazala je da se i tradicionalni deserti mogu pripremiti na potpuno drukčiji način. Ljubav prema kuhanju naslijedila je od oca, poznatog kuhara Marinka Rotima, a svoje kulinarsko znanje već usavršava kroz praksu u profesionalnoj kuhinji. Za svoje goste pripremila je desert zanimljivog naziva 'Hrskavo iznenađenje'. Spojem hrskavih kora, sočnih jabuka i sladoleda od vanilije oduševila je goste, koji nisu štedjeli pohvale na račun njezine kreativnosti. Lucija je tako pokazala da se uz malo mašte dobro poznati okusi mogu pretvoriti u sasvim novo slatko iskustvo.

Lucija, Večera za 5
Lucija, Večera za 5 FOTO: RTL

Sastojci:

kore za savijače

4 jabuke (srednje veličine)

50 g maslaca (plus malo za premazivanje kora)

1 žličica cimeta

1 žlica želatine (u prahu)

50 ml vode

Sladoled od vanilije (za posluživanje)

Priprema:

1. Priprema kora: Zagrijte pećnicu na 180 C. Kore za savijače složite u pleh, svaku lagano premažite otopljenim maslacem. Pecite dok ne porumene i postanu hrskave

2. Priprema jabuka: Jabuke ogulite i narežite na sitne kockice. U tavi otopite maslac, dodajte jabuke i malo vode. Dodajte cimet i pustite da se lagano pirjaju dok ne omekšaju. Umiješajte želatinu (prethodno otopljenu u malo tople vode) i dobro promiješajte. Ostavite smjesu da se ohladi i lagano stegne.

3. Slaganje: U kalup složite pečene kore, zatim sloj jabuka, pa opet kore – ponavljajte dok ne dobijete željeni broj slojeva. Na vrh stavite kuglicu sladoleda od vanilije neposredno prije posluživanja.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 lucija
Večera za 5

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