Ovaj desert mlade Lucije oduševio je goste 'Večere za 5': Evo kako ga pripremiti kod kuće

Šesnaestogodišnja Lucija Rotim iz Đakova, najmlađa natjecateljica ovotjedne 'Večere za 5' , pokazala je da se i tradicionalni deserti mogu pripremiti na potpuno drukčiji način. Ljubav prema kuhanju naslijedila je od oca, poznatog kuhara Marinka Rotima, a svoje kulinarsko znanje već usavršava kroz praksu u profesionalnoj kuhinji. Za svoje goste pripremila je desert zanimljivog naziva 'Hrskavo iznenađenje'. Spojem hrskavih kora, sočnih jabuka i sladoleda od vanilije oduševila je goste, koji nisu štedjeli pohvale na račun njezine kreativnosti. Lucija je tako pokazala da se uz malo mašte dobro poznati okusi mogu pretvoriti u sasvim novo slatko iskustvo.

1. Priprema kora: Zagrijte pećnicu na 180 C. Kore za savijače složite u pleh, svaku lagano premažite otopljenim maslacem. Pecite dok ne porumene i postanu hrskave

2. Priprema jabuka: Jabuke ogulite i narežite na sitne kockice. U tavi otopite maslac, dodajte jabuke i malo vode. Dodajte cimet i pustite da se lagano pirjaju dok ne omekšaju. Umiješajte želatinu (prethodno otopljenu u malo tople vode) i dobro promiješajte. Ostavite smjesu da se ohladi i lagano stegne.

3. Slaganje: U kalup složite pečene kore, zatim sloj jabuka, pa opet kore – ponavljajte dok ne dobijete željeni broj slojeva. Na vrh stavite kuglicu sladoleda od vanilije neposredno prije posluživanja.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.