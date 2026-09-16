Ovaj desert osvaja sve: Zoran iz 'Večere za 5' podijelio recept za tiramisu u čaši

Ovotjedni kandidati 'Večere za 5' svoje kulinarske vještine pokazuju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a Zoran Ateljević domaćinsku je ulogu preuzeo u Ćilipima. Nakon pustolovina kojima se svakodnevno bavi, pred goste je stavio i jedan jednostavan, ali efektan desert. Donosimo njegov recept za tiramisu u čaši s keksima (za 4-5 osoba).

Priprema kreme: Umutite žumanjke i šećer na pari (u posudi iznad lonca s kipućom vodom) dok ne dobijete svijetlu, pjenastu smjesu. Ostavite da se malo ohladi. U drugoj posudi izmiksajte slatko vrhnje u čvrsti šlag. U zdjelu dodajte mascarpone sir i umutite ga sa smjesom žumanjaka i šećera. Nježno umiješajte šlag u mascarpone kremu dok ne dobijete glatku smjesu.

Priprema Lotus keksa: Skuhajte jaku crnu kavu i ostavite da se ohladi. Dodajte liker amaretto (ili rum) po želji. Kekse kratko umačite u kavu (pazite da ne postanu previše mokri jer su keksi tanji od piškota).

Slaganje tiramisua u čaše: Na dno svake čaše stavite sloj natopljenih keksa. Preko keksa dodajte sloj mascarpone kreme. Ponovite postupak – keksi, pa krema, sve dok čaša ne bude puna, završavajući s kremom na vrhu.

Dekoracija: Pospite kakao prahom kroz sitno cjedilo na vrh svakog tiramisua. Po želji ukrasite zdrobljenim keksima ili stavite cijeli keks na vrh za vizualni efekt.

Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u i odmah na Voyo.