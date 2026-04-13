Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Ovaj tjedan gledatelji će uživati sa zagorskom ekipom 'Večere za 5', a prva kuha Biserka!

Biserka kuha u zagorskom tjednu 'Večere za 5'

RTL.hr
13.04.2026 12:32

Novi tjedan 'Večere za 5' gledatelje vodi u Zagorje, a prvi dan za ekipu će u Zlatar Bistrici kuhati umirovljenica Biserka. U goste joj stižu krojačica Đurđica, umirovljenik Ivan, voditeljica trgovine Ivana i umirovljenica Danica.

Večera za 5 FOTO: RTL

Kuham cijeli život. Kako sam se udala od onda kuham. Sve poslove radim koji se rade u našem Zagorju", ponosno kaže današnja domaćica i naglašava: U 'Večeru za 5' sam se prijavila isključivo zbog toga da pokažem kako su jeli naši stari, naša tradicijska zagorska jela jer to polako ide sve u zaborav. Ja sam jako ponosna na našu zagorsku tradiciju i na naš kajkavski jezik", otkriva Biserka i zaključuje: Najviše volim svoju djecu i unuke, a onda svoje Zagorje."

Biserka, Večera za 5 FOTO: RTL

Sastojci s kojima će Biserka pripremiti svoju večeru potvrđuju da će se na jelovniku naći zagorski specijaliteti - bučino ulje, krumpir, svinjska vratina, krpice, špek, pekmez od šljiva i orasi.

Fino. Sve sami domaći sastojci, na tome smo odrasli", reći će Đurđica, a Ivan dodati: Kao svaki pravi Zagorec najviše se veselim svinjskoj vratini."

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Strogi profesor Franjo odnio pobjedu s jednim bodom prednosti: 'Ponosan sam na ono što radim cijeli život'

Slavonski tjedan zatvara svestrani Madžo: 'Imam baš velika očekivanja'

Franjo osvojio 71 bod i prešao u vodstvo, ali nisu svi bili sasvim zadovoljni: 'Domaćin nas nije baš uspio zabaviti'

Franjo iz 'Večere za 5' o kritikama: 'Ne kritiziram, nego komentiram, a kultura stola treba biti školski predmet'

Danas za ekipu slavonske 'Večere za 5' kuha strogi profesor Franjo: 'Izvolite, zadivite me!'

Ni Mandina večera nije prošla bez Franjinih zamjerki: 'Svaku večer imate neku zamjerku, a uvijek počistite tanjur'

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost