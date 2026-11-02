Ovaj tjedan kuha se u Rijeci i okolici: Evo tko su novi kandidati 'Večere za 5'!

Pet novih maštovitih domaćina, zanimljivi recepti, puno smijeha i visoke ocjene koje treba zaraditi savršenom večerom – ovaj tjedan od 17.50 sati 'Večera za 5' seli se u Rijeku i okolicu.

Led će probiti 59-godišnja Karmelija koja svoje goste čeka na Hreljinu. Majka je dvoje djece i ponosna baka 7-godišnjeg unuka. Ova simpatična umirovljenica vodi prilično aktivan život – šetnje sa psom i šivanje samo su neki od njezinih hobija. U emisiju se prijavila prvenstveno iz znatiželje, a nada se da će njezini gosti biti zadovoljni. U ocjenjivanju, ističe, neće biti stroga već će cijeniti svačiji trud.

Osebujna 61-godišnja krojačica Mirjana u emisiju ulazi u svom stilu, vrlo samouvjereno: Poznata, u svemu najbolja, 'Večera za 5' bit će fantastična!" Mirjana je povratnica iz Australije, gdje je živjela čak 40 godina, a svoj dom potom je pronašla u Rijeci sa sinom, snahom i dvoje unučadi. U slobodno vrijeme Mirjana uživa u kuglanju, bavila se streljaštvom i stolnim tenisom, a ističe kako je kroz život krasi veliki natjecateljski duh. Priznaje da voli biti u centru pažnje, obožava viceve, smijeh i zabavu, a izbjegava brige i probleme. Veseli se ugostiti druge kandidate.