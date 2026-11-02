Ovaj tjedan kuha se u Rijeci i okolici: Evo tko su novi kandidati 'Večere za 5'!

Pet novih maštovitih domaćina, zanimljivi recepti, puno smijeha i visoke ocjene koje treba zaraditi savršenom večerom – ovaj tjedan od 17.50 sati 'Večera za 5' seli se u Rijeku i okolicu.
Led će probiti 59-godišnja Karmelija koja svoje goste čeka na Hreljinu. Majka je dvoje djece i ponosna baka 7-godišnjeg unuka. Ova simpatična umirovljenica vodi prilično aktivan život – šetnje sa psom i šivanje samo su neki od njezinih hobija. U emisiju se prijavila prvenstveno iz znatiželje, a nada se da će njezini gosti biti zadovoljni. U ocjenjivanju, ističe, neće biti stroga već će cijeniti svačiji trud.
Osebujna 61-godišnja krojačica Mirjana u emisiju ulazi u svom stilu, vrlo samouvjereno: Poznata, u svemu najbolja, 'Večera za 5' bit će fantastična!" Mirjana je povratnica iz Australije, gdje je živjela čak 40 godina, a svoj dom potom je pronašla u Rijeci sa sinom, snahom i dvoje unučadi. U slobodno vrijeme Mirjana uživa u kuglanju, bavila se streljaštvom i stolnim tenisom, a ističe kako je kroz život krasi veliki natjecateljski duh. Priznaje da voli biti u centru pažnje, obožava viceve, smijeh i zabavu, a izbjegava brige i probleme. Veseli se ugostiti druge kandidate.
Zavarivač Alen ima 35 godina i stiže iz Viškova, gdje živi sa svojom obitelji – suprugom i troje djece. Alen ističe kako slobodno vrijeme jako voli provoditi sa svojom djecom, a voli i zaigrati nogomet s ekipom. U emisiju ga je prijavila kći, a njemu nije bilo druge nego joj ispuniti tu želju. Svoju veliku ljubav prema moru pretočit će i u svoj jelovnik.
Iz naselja Hreljin stiže i 47-godišnja poduzetnica Amela, koja vodi obiteljsku tvrtku. Ponosna je supruga i majka dvoje djece, a u njezinu domu žive i dva psa. Zbog brojnih poslovnih obaveza, ističe kako se svaki slobodan trenutak trudi posvetiti svojim najmilijima. Amela kaže kako je krasi pozitivan duh, a njezin je moto: Ja ne odustajem!" Ističe svoju veliku ljubav prema životinjama i jako se zalaže za udomljavanje i pomaganje psima u skloništima.
Osim Alena, iz Viškova je i 55-godišnja poduzetnica Pegi koja će zatvoriti ovaj tjedan. Pegi se posljednje dvije godine bavi uređenjem interijera, a taj posao opisuje vrlo izazovnim. U slobodno vrijeme Pegi je i bajkerica, a ističe kako joj vožnja pruža slobodu i zadovoljstvo. Na prijavu u 'Večeru za 5' nagovorili su je sin i njegova djevojka, a nakon duljeg razmišljanja ipak je pristala.
A što će ovotjedni domaćini poslužiti svojim gostima i tko će odnijeti glavnu nagradu od 1000 eura, pokazat će 'Večera za 5' – od 17.50 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.