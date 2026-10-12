Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kuhaju Međimurke, a na jelovniku su omiljeni domaći specijaliteti!

'Večera za 5' stiže u Međimurje, gdje će se pet zanimljivih kandidatkinja uhvatiti ukoštac s kuhanjem, druženjem i, naravno, međusobnim ocjenjivanjem. Sve su različite, no u jednom se slažu - vole dobru hranu i dobru feštu!

RTL.hr
12.10.2026 09:49

Nakon Slavonije i Baranje 'Večera za 5' stiže u Međimurje, gdje će se pet zanimljivih kandidatkinja uhvatiti ukoštac s kuhanjem, druženjem i, naravno, međusobnim ocjenjivanjem. Sve su različite, no u jednom se slažu - vole dobru hranu i dobru feštu!

Tjedan će otvoriti 65-godišnja umirovljenica Ljubica Petrović iz Novakovca, ponosna majka, punica, svekrva i baka šestero unučadi. Ljubica nije tipična baka - triput tjedno ide u teretanu i ističe koliko joj je sport važan. Živim s unucima, snahom i sinom", kaže Ljubica. Veliku ljubav prema obitelji pokazuje i kuhanjem raznih jela za svoje najbliže.

Pripremit ću jelo koje smo suprug i ja pravili skupa i on je to volio jesti i pravim to njemu u čast", otkriva Ljubica koja je sa suprugom provela 46 godina u braku i kaže da joj jako nedostaje.

Ljubica,Večera za 5, Međimurje
Ljubica,Večera za 5, Međimurje FOTO: RTL

U utorak će kuhati 65-godišnja umirovljenica Marija Benjak iz Pušćina. Za sebe kaže da je vesela i pozitivna osoba, a prijatelji je opisuju kao pomalo otkačenu i luckastu - u pozitivnom smislu. Ja sam jedna jako vesela osoba", kaže Marija koja se voli družiti i plesati.

Volim ljude i pozitivnu energiju i mislim da ću do kraja života ostati dijete u duši", ističe Marija. Ima tri kćeri i tri zeta, supruga je te ponosna baka šestero unučadi, a obitelj joj je, kaže, sve na svijetu. Slobodno vrijeme najradije provodi upravo s unucima - idu u park, voze bicikle ili jednostavno rade ono što im je u tom trenutku po guštu. Gostima će pripremiti tradicionalna međimurska jela.

Sredina tjedna rezervirana je za 44-godišnju domaćicu Blaženku Mikec iz Preloga, majku dvoje djece. U slobodno vrijeme voli čitati kuharice i istraživati što bi novo mogla kuhati. Slobodne trenutke najradije provodi u šetnji ili druženju s prijateljicom.

Ljubav prema kuhanju imam od malih nogu", kaže Blaženka i objašnjava kako je njezina mamina teta bila kuharica pa je upravo uz nju i mamu zavoljela kuhanje. Volim isprobavati nove recepte, a volim i provjerene stare", dodaje i otkriva da će gostima pripremiti mesno jelo.

Ekatarina, Večera za 5, Međimurje
Ekatarina, Večera za 5, Međimurje FOTO: RTL

Četvrta kandidatkinja je diplomirana pravnica Ekatarina Aleksandrovna Gričkević (49), koja će kuhati u Čakovcu. Zbog ljubavi iz Rusije se preselila u Hrvatsku, a za sebe kaže da je umjetnička duša. Jako voli rad s djecom i biti na pozornici, a ljubav prema glumi počela je još u njezinu djetinjstvu.

Otkriva kako joj je jako važno nasmijavati ljude pa kaže: Ne sramim se biti smiješna." U slobodno vrijeme voli igrati stolni tenis, a kad kuha, najvažnije joj je da je dobro raspoložena jer tada, kaže, sve bude odlično. Ekatarina će gostima također poslužiti meso, ali i najavljuje: Moja dva omiljena sastojka su piletina i lisnato tijesto!"

Večera za 5, Međimurje
Večera za 5, Međimurje FOTO: RTL

Međimurski tjedan zatvorit će 34-godišnja domaćica Kristina Bakač iz Murskog Središća. Majka sam troje prekrasne djece, supruga sam, kućanica, brinem se o kući, djeci", kaže. Iako briga o djeci nema radno vrijeme, objašnjava da uvijek pronađe trenutak za sebe jer se samo tako može kvalitetnije posvetiti njima. Kristina rado čita, voli pjevati i plesati, a za sebe kaže: Veseljak sam u duši. Najviše me veseli kad uz kuhanje pjevam." Za kraj tjedna na meniju će biti opet - meso.

Što će pet Međimurki pripremiti svojim gošćama, kako će se snaći u ulozi domaćica i hoće li njihova druženja biti ispunjena smijehom, dobrim raspoloženjem i ukusnim zalogajima, ne propustite pogledati od ponedjeljka do petka od 17.50 sati na RTL-u u novim epizodama 'Večere za 5'. Epizode su već dostupne i na platformi Voyo.

večera za 5 međimurje
Večera za 5

Pobjednik 'Večere za 5' za RTL.hr: 'Vidio sam da svi traže moj recept, to mi je baš drago'

Moglo bi te zanimati

Dalibor je pobjednik ovotjedne 'Večere za 5': 'Nisam ovo uopće očekivao!'

Pobjednik 'Večere za 5' za RTL.hr: 'Vidio sam da svi traže moj recept, to mi je baš drago'

Antun razočaran reakcijama gostiju u 'Večeri za 5', no imao je asa u rukavu: 'Pripremio sam im nagradnu igru'

Antun (78) iz 'Večere za 5' ima impresivan hobi: 'Za ovu krunicu od papira trebala su mu dva mjeseca'

'Ja sam lola prava slavonska!' Domaćin Dalibor se rasplesao i raspjevao u 'Večeri za 5'

Dalibor u 'Večeri za 5' pokazao koliko mu znači Spomenkin poklon: 'Molim i jedan autogram'

Pročitaj na Net.hr
Pukla ljubav: Zvijezda Real Madrida ponovno prekinuo sa slavnom influencericom
Slomljeni od tuge: Cindy Crawford i Rande Gerber prvi put u javnosti nakon sinove smrti
Pidžama, debele čarape i 'Prijatelji': Evo kako Blanka Vlašić provodi subotu navečer
Znate li da Jennifer Lopez ima mlađu sestru? Mnogi su se iznenadili kada su vidjeli kako izgleda
To su bila neka druga vremena: Sjećate li se Kim dok je još pratila Paris Hilton u stopu?
Jakov Jozinović o pozivu na bojkot zbog Thompsonove pjesme: 'Ne pristajem na manipulacije'
Tomislav Bralić o velikoj obljetnici, obitelji i sinovima: 'Nekad me bockaju, ali ih poslušam'
Trostruko slavlje Marka Braića: Zaruke, vjenčanje i trudnoća
Bare, bio si poseban! Obožavatelji se opraštaju od rokera: 'Tvoje pjesme će živjeti'
Ivana i Domagoj Vida proslavili zajedničkih 13 godina: 'I opet bih izabrala tebe'