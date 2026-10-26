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Večera za 5

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kuhaju Slavonci - bit će tradicionalnih specijaliteta, ali i iznenađenja!

'Večera za 5' seli se na istok Lijepe Naše, kraj u kojem se kuha obilno i gdje se tanjuri ne ostavljaju prazni. Pet novih kandidata odmjerit će snage za štednjakom, a uz domaće specijalitete, neće nedostajati ni novih kulinarskih ideja, dobre atmosfere i, naravno, tamburaša!

RTL.hr
26.10.2026 09:41

'Večera za 5' seli se na istok Lijepe Naše, kraj u kojem se kuha obilno i gdje se tanjuri ne ostavljaju prazni. Pet novih kandidata odmjerit će snage za štednjakom, a uz domaće specijalitete, neće nedostajati ni novih kulinarskih ideja, dobre atmosfere i, naravno, tamburaša!

Tjedan će otvoriti 70-godišnja umirovljenica Ilonka Grgoković iz Vukovara. Ilonka potječe iz mađarske obitelji iz Opatovca, 1991. živjela u Zagrebu sa svojim najmilijima, no kasnije se vratila u Vukovar, gdje danas živi sama pa kaže da bi češće voljela viđati unuke.

Sreća je u malim stvarima", poručuje Ilonka koja otkriva da voli slikati, svoj vrt, nova poznanstva i druženje. Gostima će pripremiti mesni jelovnik, a fokus će biti na pikantnosti.

Ilonka, Verčera za 5
Ilonka, Verčera za 5 FOTO: RTL

U utorak će kuhati 16-godišnja Lucija Rotim iz Đakova, koja se školuje za kuharicu i želi studirati gastronomiju. Ljubav prema kuhanju razvila je još kao djevojčica, a velik utjecaj na nju imao je njezin otac, priznati chef Marinko Rotim.

Prijavila sam se u 'Večeru za 5' kako bih stekla novo iskustvo, upoznala nove ljude, vidjela kako oni kuhaju i na koji način razmišljaju", objašnjava Lucija, koja dolazi iz sedmeročlane obitelji, a ima dva brata i dvije sestre. Kad ne kuha, voli slušati glazbu s gramofonskih ploča, čitati knjige i izrađivati rukotvorine, posebno origami. Gostima će pripremiti lungić od crne svinje punjen pršutom i sirom.

Lucija, Verčera za 5
Lucija, Verčera za 5 FOTO: RTL

Sredina tjedna rezervirana je za 27-godišnju Mariju Šekeriju iz Vinkovaca, vizažisticu koja trenutačno radi kao agentica za korisničku službu na njemačkom jeziku. Svestrana je, otvorena i vedra, a najviše je vesele aktivnosti u kojima može izraziti svoju kreativnost i energiju.

Najviše me raduje šminkanje, kuhanje, plesanje i pjevanje", otkriva Marija koja se profesionalno bavi šminkanjem već tri godine i posebno voli uljepšavati druge ljude. Osim toga, pjeva i u zboru. U 'Večeru za 5' ulazi spremna na druženje, smijeh i dobru zabavu. Očekujem ludu atmosferu na svojoj večeri", najavljuje Marija koja će za glavno jelo pripremiti juneću plećku.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

Četvrti kandidat je 18-godišnji Lovro Mužar, kuhar kojemu su ljubav prema hrani prenijeli obiteljski trenuci provedeni uz štednjak. Najveća inspiracija je bila moja mama zato što sam s njom uvijek kuhao, svidjelo mi se kako ona kuha i otud je sve počelo", otkriva. Danas radi u restoranu, gdje uči koliko su za uspjeh u kuhinji važni organizacija i timski rad.

U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, slušati glazbu i šetati psa, a posebno ga privlači ideja odlaska u Francusku, gdje bi volio dodatno učiti o kulinarstvu. Za svoju večeru pripremit će zanimljivu kombinaciju okusa. Naime, uz tradicionalna slavonska jela, odlučio je gostima predstaviti i nešto iz azijske kuhinje. Želio sam probati nešto drugačije", otkriva.

Lovro, Večera za 5
Lovro, Večera za 5 FOTO: RTL

Slavonski tjedan zatvorit će 23-godišnji Karlo Dančo iz Novih Mikanovaca, koji živi u Vinkovcima. Iako je završio za kuhara, danas radi kao monter u salonu namještaja. Sebe opisuje kao hrabru i pouzdanu osobu, a u 'Večeru za 5' ulazi uz podršku zaručnice koja vjeruje da će pobijediti.

Tajna dobre večere je dobra hrana, a uz to ide i dobra atmosfera - bez toga dvoje, ne može biti", kaže. Iako je odrastao u Slavoniji, za svoju večeru planira iznenaditi svoje goste. Odlučio sam napraviti istarsko jelo, malo da pobjegnemo od svih tih slavonskih jela", najavljuje.

Karlo, Večera za 5
Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL

Tko će se najbolje snaći u ulozi domaćina i čije će jelo osvojiti najviše bodova? Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 sati na RTL-u, a epizode su dostupne i na platformi Voyo.

večera za 5 vukovar slavonija
Večera za 5

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