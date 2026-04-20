Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kulinarske snage odmjerit će brački vatrogasci!

U novom, bračkom tjednu 'Večere za 5' kuhaju vatrogasci!

RTL.hr
20.04.2026 15:00

Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s otoka Brača pokazat će svoje kulinarsko umijeće, a prva među njima je Žana, upraviteljica pisarne u DVD-u Supetar.

Žana FOTO: Večera za 5

Na večeru joj stižu tajnica DVD-a Milna Ana, voditelj eksploatacije kamena iz DVD-a Pučišća Josip, vatrogasac u DVD-u Bol Nikola i vatrogasac u DVD-u Selca Tino. Led probija 58-godišnja supruga, majka dvije kćeri i baka šestero unučadi Žana.

Žana u kuhinji FOTO: Večera za 5

Društvena, vesela - najbolje da o meni govore drugi", skromno kaže Žana, koja se uz posao bavi i iznajmljivanjem kuće te maslinarstvom. U slobodno vrijeme najviše se bavi pjevanjem, koje joj je velika strast i ljubav, a već dugi niz godina članica je ženske vatrogasne klape 'Alegrija'.

Žana kaže kako su na ideju o prijavi došli svi zajedno i najavljuje kako će se novac za sudjelovanje i pobjedu donirati u humanitarne svrhe. Očekujem prvenstveno da se dobro zabavimo i družimo s našim kolegama iz drugih DVD-ova", kaže Žana i dodaje: Nadam se da ćemo dobro jesti i da će sve biti dobro spremljeno."

Popis sastojaka FOTO: Večera za 5

Dobra duša, fina gospođa lijepo pjeva. Nadam se da će još bolje skuhati nego što pjeva", reći će Žanina kolegica Ana.

Domaćica će svoju večeru pripremiti s prošekom, grdobinom, inćunima, škampima, hobotnicom, srdelom i divljim zeljem. To bi svaki dan mogao jesti, ovo mi je top", veselo će komentirati Nikola gledajući popis sastojaka.

Bračka ekipa FOTO: Večera za 5

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

večera za 5 brački tjedan žana večera za 5
Slastica u 'Večeri za 5' koja je mnoge vratila u djetinjstvo: Žana spremila rožatu

