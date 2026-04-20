Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kulinarske snage odmjerit će brački vatrogasci!

Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s otoka Brača pokazat će svoje kulinarsko umijeće, a prva među njima je Žana, upraviteljica pisarne u DVD-u Supetar.

Na večeru joj stižu tajnica DVD-a Milna Ana, voditelj eksploatacije kamena iz DVD-a Pučišća Josip, vatrogasac u DVD-u Bol Nikola i vatrogasac u DVD-u Selca Tino. Led probija 58-godišnja supruga, majka dvije kćeri i baka šestero unučadi Žana.

Društvena, vesela - najbolje da o meni govore drugi", skromno kaže Žana, koja se uz posao bavi i iznajmljivanjem kuće te maslinarstvom. U slobodno vrijeme najviše se bavi pjevanjem, koje joj je velika strast i ljubav, a već dugi niz godina članica je ženske vatrogasne klape 'Alegrija'.

Žana kaže kako su na ideju o prijavi došli svi zajedno i najavljuje kako će se novac za sudjelovanje i pobjedu donirati u humanitarne svrhe. Očekujem prvenstveno da se dobro zabavimo i družimo s našim kolegama iz drugih DVD-ova", kaže Žana i dodaje: Nadam se da ćemo dobro jesti i da će sve biti dobro spremljeno."