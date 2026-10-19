'Večera za 5' na rasporedu je danas od 17.50 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.
Večera za 5
Ovaj tjedan 'Večera za 5' seli u glavni grad: Tko su zagrebački domaćini u borbi za pobjedu?
Danas od 17.50 sati slijedi prva ovotjedna epizoda omiljene RTL-ove emisije 'Večera za 5', a pred gledateljima je ono najbolje od zagrebačkog stola, kao i kandidati iz metropole koji jedva čekaju pokazati što znaju
Večera za 5
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