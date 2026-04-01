Ovo će se teško nadmašiti! Jurica oduševio i gledatelje 'Večere za 5': 'On je majstor svog zanata'

Drugi dan rapskog tjedna u 'Večeri za 5' obilježila je večera domaćina Jurice. Kao profesionalni kuhar, ispunio je i nadmašio sva očekivanja, osvojivši gotovo savršenih 78 bodova.

Da se radi o profesionalcu, bilo je jasno od samog početka. Jurica (48), zaljubljenik u more i ribolov, goste je dočekao prigodnim aperitivom i domaćim fritulama. Poseban dojam ostavio je promišljenim poklonima: personaliziranom kuhačom i daskom za rezanje za svakog gosta. "Jako se radujem jer znam da će on to napraviti baš kako treba, totalni je profesionalac", komentirao je jedan od gostiju, Damir.

Jurica je svoju ljubav prema moru pretočio u impresivan jelovnik, a svaki je slijed nosio prigodan naziv. "Punta dolina i 4 zvonika" iznenadilo je goste jer se sastojalo od dva slijeda. Na jednom se tanjuru nalazio file barakude s umakom od domaćih šparoga, a na drugom riblja pašteta s motarom. "Izgledom je jako privlačno, dekoracija je izvrsna", komentirala je Ivana, dok je Mijomir okus opisao kao "fantaziju okusa".

Glavno jelo "Vela buža" bilo je raskošno primorsko jelo pod pekom. Više vrsta svježe ribe sa škampima, krumpirom i povrćem ostavilo je goste bez teksta. "Poslije onog predjela, mislio sam da ne može bolje, ali ova raznolikost ribe... svaka čast Jure", izjavio je Damir Matušan. Njegov imenjak Cerovski imao je samo jednu malu zamjerku - da su porcije bile prevelike, iako je priznao da je na kraju gotovo sve pojeo.

Za desert "Zalaz sunca", Jurica je pripremio palačinke na poseban način. Kuglicu sladoleda zamotao je u palačinku, poslužio je na mrvljenim bademima s preljevom od jagoda te umakom od smokava. Ovaj potez natjerao je Mijomira da iskreno prizna: "Mene sram nakon tebe kuhati".

Impresionirani gosti nagradili su Juricu visokim ocjenama. Za hranu je dobio čiste desetke, odnosno maksimalnih 40 bodova. Za atmosferu je dobio tri desetke i jednu devetku od Damira Cerovskog, koji je zamjerio što je drugi gost pričao više od domaćina. S ukupno 78 bodova, Jurica je uvjerljivo zasjeo na vrh ljestvice rapskog tjedna.

Njegov kulinarski nastup pohvalili su i gledatelji na društvenim mrežama, nazivajući ga "majstorom svog zanata". Svojom večerom Jurica je postavio iznimno visoke standarde za ostale kandidate, koji će se morati pošteno potruditi da ga nadmaše.

