Večera za 5

Ovo se još nije dogodilo u 'Večeri za 5'! Domaćica Mirjana na poklon od gosta dobila - štikle

U zagorskom tjednu 'Večere za 5' je vrlo zabavno, a pohvale je dobila domaćica Mirjana

03.03.2026 18:30

U srcu Zagorja, drugi dan kulinarskog tjedna popularnog showa "Večera za 5" donio je večer za pamćenje. Umirovljenica Mirjana Cvrtila iz Gornjeg Jesenja otvorila je vrata svog doma i priredila večeru koja je, osim tradicionalnim okusima, obilovala smijehom, toplinom i jednim posve neočekivanim iznenađenjem koje je postalo glavna tema večeri. Iako je na stolu dominirala domaća purica, desert i poklon koji je uslijedio pokazali su da se u ovom natjecanju rađaju i prava prijateljstva.

Džentlmenska gesta i štikle kao sudbina

Vrhunac večeri dogodio se kada je kandidat Mario odlučio ispraviti malu nezgodu od prethodnog dana. Naime, Mirjani, poznatoj ljubiteljici visokih potpetica, u štali je pukla štikla, a Mario je odlučio preuzeti stvar u svoje ruke.

"Jučer se dogodilo, znate već što. Kod Romine je Mirjana bila iza mene u štali i potrgala je štikle. Ja sam tome doskočio i nabavio sam joj nove", objasnio je Mario predajući iznenađenoj domaćici poklon. Mirjana je bila oduševljena, a gosti su s pljeskom pozdravili potez. "Da, to je sudbina", zaključila je Mirjana, prihvaćajući da je stara štikla morala puknuti kako bi nova, još ljepša, stigla.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Mario je, naravno, imao i jedan uvjet. "Sutra obavezno kod mene na večeru u tim štiklama treba doći", rekao je, na što je Mirjana spremno uzvratila stihom: "Nema problema, znaš da ja ne odustajem! Još trava nije nikla tamo gdje je stala moja štikla." Ova simpatična razmjena zapečatila je sjajnu atmosferu za stolom, a nove štikle s punom petom, kako je Mario mudro odabrao, spremne su za nove zagorske avanture.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Večera za 5

Mirjana osvojila 77 bodova u 'Večeri za 5' i prešla u vodstvo: 'Atmosfera standardno dobra'

Večera za 5

Gledatelji nahvalili Rominu iz 'Večere za 5': 'Savršena večera, prekrasna osoba, zaslužila je deset'

