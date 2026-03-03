Ovo se još nije dogodilo u 'Večeri za 5'! Domaćica Mirjana na poklon od gosta dobila - štikle

U srcu Zagorja, drugi dan kulinarskog tjedna popularnog showa " Večera za 5 " donio je večer za pamćenje. Umirovljenica Mirjana Cvrtila iz Gornjeg Jesenja otvorila je vrata svog doma i priredila večeru koja je, osim tradicionalnim okusima, obilovala smijehom, toplinom i jednim posve neočekivanim iznenađenjem koje je postalo glavna tema večeri. Iako je na stolu dominirala domaća purica, desert i poklon koji je uslijedio pokazali su da se u ovom natjecanju rađaju i prava prijateljstva.

Vrhunac večeri dogodio se kada je kandidat Mario odlučio ispraviti malu nezgodu od prethodnog dana. Naime, Mirjani, poznatoj ljubiteljici visokih potpetica, u štali je pukla štikla, a Mario je odlučio preuzeti stvar u svoje ruke.

"Jučer se dogodilo, znate već što. Kod Romine je Mirjana bila iza mene u štali i potrgala je štikle. Ja sam tome doskočio i nabavio sam joj nove", objasnio je Mario predajući iznenađenoj domaćici poklon. Mirjana je bila oduševljena, a gosti su s pljeskom pozdravili potez. "Da, to je sudbina", zaključila je Mirjana, prihvaćajući da je stara štikla morala puknuti kako bi nova, još ljepša, stigla.